Până la 30 de ani a obținut tot ce și-a dorit: succes, bani, casă, mașină. Apoi și-a dat seama că tot ce făcea era greșit

Până la vârsta de 30 de ani, Sahil Bloom a obținut tot ce și-a dorit: succes, bani, casă, mașină, doar că era nefericit. FOTO www.sahilbloom.com

Până la vârsta de 30 de ani, Sahil Bloom a obținut tot ce și-a dorit: succes, bani, casă, mașină, doar că era nefericit. După o discuție cu un prieten și-a dat seama că tot ce făcea era greșit, așa că și-a schimbat viața radical, scrie CNBC, care relatează povestea tânărului.

Când era student la Universitatea Stanford, Sahil Bloom le-a cerut sfatul celor mai înstăriți oameni pe care îi cunoștea pentru a afla cum să reușească în carieră. Jucător de baseball talentat, Bloom a fost nevoit să renunțe la visul sportiv după o accidentare la umăr, în al treilea an de facultate. Așa a ajuns, în mod neașteptat, în lumea investițiilor.

„Până la vârsta de 30 de ani, atinsesem toate obiectivele pe care credeam că succesul le presupune. Aveam un loc de muncă bine plătit, un renume, o casă, o mașină — totul părea perfect”, scrie el în cartea sa „The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life” („Cele cinci tipuri de bogăție: un ghid transformator pentru a-ți construi viața visurilor tale”). „Dar, în adâncul sufletului, eram nefericit. Tot ce puteam să gândesc era: Asta e tot?”

Momentul care i-a schimbat perspectiva a venit într-o seară, la o discuție cu un prieten. Acesta i-a spus: „O să-ți mai vezi părinții de 15 ori înainte să moară”, referindu-se la distanța mare dintre ei și la cât de rar îi vizita.

Acea afirmație l-a făcut să realizeze că, ani de zile, își dedicase întreaga energie unui singur scop: banii și că a neglijat complet alte aspecte esențiale ale vieții. „Am prioritizat un singur lucru în detrimentul tuturor celorlalte”, recunoaște Bloom.

Această revelație l-a dus spre concluzia că adevărata bogăție nu poate fi măsurată doar în bani. În cartea sa, autorul propune o nouă abordare, care extinde definiția bogăției la cinci dimensiuni: bogăția timpului, bogăția socială, bogăția mentală, bogăția fizică și bogăția financiară.

Scopul volumului este de a-i ajuta pe cititori să „măsoare lucrurile care contează cu adevărat, să ia decizii mai bune și să-și construiască propriul drum către bogăție, succes, fericire și împlinire”.

Cartea „The 5 Types of Wealth” a fost aleasă de publicația CNBC Make It drept recomandarea lunii octombrie pentru clubul său de lectură. Potrivit redacției, cititorii platformei își doresc să fie mai fericiți, mai inteligenți și mai echilibrați în ceea ce privește banii, cariera și viața personală, iar viziunea lui Bloom răspunde perfect acestor nevoi. „Această carte este despre a-ți proiecta viața visurilor tale, despre a respinge calea impusă de societate, a respinge definițiile prestabilite ale succesului și a-ți crea propria versiune”, spune autorul.

Mesajul central al lui Sahil Bloom este simplu, dar profund: „Nu te vei simți niciodată cu adevărat bogat sau de succes până nu îți creezi propria definiție a acestor lucruri.”