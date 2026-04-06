Poliția a descoperit un manuscris dispărut acum un secol, la vânzare pe internet, în Spania. Ce conține și de ce costă 72.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 15:18 06 Apr 2026 Modificat la 15:18 06 Apr 2026

Manuscrisul este o copie a ordonanțelor semnate în 1479 de Ferdinand cel Catolic. Sursa foto: Generalitat Valenciana

Poliția spaniolă a recuperat un manuscris de secol XVII, aparținând breslei catifelei, care fusese dispărut de mai bine de un secol, după ce l-a identificat printre anunțuri de vânzare online. Artefactul va rămâne proprietatea actualului deținător, însă va fi supus conservării, potrivit Euronews.

Manuscrisul, datând din secolul XVII, a dispărut din Colegiul Marii Arte a Mătăsii din Valencia acum mai bine de 100 de ani și a fost descoperit pe internet la un preț de 71.900 de euro.

Este vorba despre o copie a ordonanțelor semnate în 1479 de Ferdinand cel Catolic, care ridicau fabricarea catifelei de la simplă meserie la statut de artă, oferind meșterilor privilegii și recunoaștere socială.

Agenți din Grupul Patrimoniu al Unității Naționale de Poliție desemnată Comunității Valenciene au descoperit documentul în timpul monitorizării obișnuite a vânzărilor online de bunuri culturale, potrivit unui comunicat de presă al poliției.

Ce au aflat polițiștii de la proprietarul cărții din pergament verde

Vânzătorul a declarat anchetatorilor că nu cunoștea originea documentului și că tatăl său l-a achiziționat în anii 1970. Arhiva a confirmat că manuscrisul a dispărut între 1907 și 1909 și nu a fost niciodată vândut oficial.

Ordonanțele Gremi de Velluters, sau breasla catifelei, au fost aprobate pe 16 februarie 1479 și ratificate oficial pe 13 octombrie același an de Ferdinand cel Catolic. Manuscrisul include și statutele Frăției Sfântului Ieronym, fondată în 1483.

Cartea este realizată pe pergament verde, legată în catifea de aceeași culoare și decorată cu elemente de bronz. Conține 26 de capitole din ordonanțele din 1479 și statutele Frăției.

Ce se va întâmpla cu manuscrisul acum

Poliția a precizat că manuscrisul va rămâne proprietatea actualului deținător, care l-a posedat în mod legal în mod continuu.

Înainte de a fi returnat, acesta va fi înregistrat în registrele oficiale ale patrimoniului valencian, iar proprietarul va trebui să respecte standardele de conservare prevăzute de legislația privind patrimoniul istoric.

Documentul va rămâne în depozit la Arhiva Regatului Valencia în timp ce tehnicienii Departamentului Culturii îl examinează.

Colegiul Marii Arte a Mătăsii deține ceea ce este considerat cel mai vechi arhiv de bresle din Europa, cu documentație produsă de instituție încă din secolul XV, inclusiv registre ale maeștrilor, oficialilor, ucenicilor și inspecțiilor fabricilor.

Tatăl proprietarului a microfilmat cartea la un serviciu oficial în 1992, deși aceasta nu a fost niciodată înregistrată ca patrimoniu cultural protejat, a menționat poliția.