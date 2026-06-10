Kanye West și Bianca Censori șochează din nou, cu un videoclip muzical bizar în care soția artistului mulge vaca aproape dezbrăcată

1 minut de citit Publicat la 13:44 10 Iun 2026 Modificat la 13:46 10 Iun 2026

Bianca Censori în lenjerie intimă lângă o vacă, în videoclipul pentru piesa soțului ei, Kanye West, Gemini Season. Sursa foto: Hepta

Kanye West a lansat un nou videoclip muzical care a stârnit controverse și reacții mixte în mediul online. Materialul în care apare și soția sa, Bianca Censori, este regizat într-o producție descrisă de mulți fani drept „bizară” și provocatoare.

Videoclipul promovează piesa „Gemini Season”, inclusă pe albumul actual al artistului, „Bully”.

În imagini, Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, apare așezată pe un scaun, purtând o ținută sumară, pantofi cu toc și coafată în două codițe. În fundal se vede o vacă alb-negru, amplasată într-un peisaj montan cu zăpadă.

După câteva secunde în care privește camera, ea se întoarce și mulge vaca într-un recipient.

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Ulterior, Kanye West intră în cadru îmbrăcat complet în alb, iar cei doi interacționează, schimbând recipientul cu lapte. Într-un moment al videoclipului, artista începe să bea din lapte, în timp ce câteva picături se preling pe „ținuta” sa.

Pe fundal rulează versurile piesei, în care Kanye West cântă: „I wanna get kinky. I think she’ll let me. I think she’s ready. I think she’s ready.” (n.r. în traducere „Vreau să devin pervers. Cred că ea o să mă lase. Cred că e pregătită. Cred că e pregătită.”)

Reacțiile publicului au fost împărțite: în timp ce unii fani au apreciat estetica și originalitatea videoclipului, alții l-au criticat dur, considerându-l șocant sau greu de interpretat.