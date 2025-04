Poți călători în jurul lumii doar cu trenul și nave de croazieră. Sunt 12 locuri disponibile pentru o aventură de lux de 100 de zile

Doar 12 locuri sunt disponibile pentru o aventură de lux în 2026, adică pentru o călătorie în jurul lumii realizată exclusiv cu trenuri și croaziere de lux, timp de 100 de zile. FOTO: Getty Images

Doar 12 locuri sunt disponibile pentru o aventură de lux în 2026, adică pentru o călătorie în jurul lumii realizată exclusiv cu trenuri și croaziere de lux, timp de 100 de zile, scrie Euronews.

Cei dornici să particope la această aventură de excepție trebuie să se grăbească și să aibă aproximativ 130.000 de euro.

Este vorba despre o călătorie în jurul lumii fără avion, realizată exclusiv cu trenuri și croaziere de lux, pe parcursul a peste 100 de zile. Participanții vor vizita zeci de situri UNESCO, vor lua parte la experiențe culturale unice și vor lua masa în restaurante cu stele Michelin.

Turul mondial este organizat de operatorul de lux Adventures By Train și va porni din gara London St Pancras. De acolo, călătorii vor traversa globul la clasa întâi, pe unele dintre cele mai faimoase rute feroviare din lume, printre care se numără trenurile de noapte europene, o călătorie inspirată de Orient Express până la Istanbul, rețeaua de trenuri de mare viteză din China până la Xian și legendarul California Zephyr al companiei Amtrak în Statele Unite.

„O aventură care merită un loc în cele mai ambițioase liste de dorințe”

Două segmente ale călătoriei se vor desfășura pe mare, la bordul unor croaziere luxoase. Participanții vor traversa Pacificul de Nord, într-o călătorie de 23 de zile, din Tokyo până în Vancouver, și vor avea parte de o clasică traversare a Atlanticului la bordul celebrului vas Queen Mary 2 al companiei Cunard.

Potrivit broșurii de prezentare, „aceasta nu este o simplă călătorie, așa cum o experimentează majoritatea oamenilor. Este o aventură care merită un loc în cele mai ambițioase liste de dorințe.”

Itinerariul este plin de experiențe exclusive

Călătorii vor putea participa la ateliere tradiționale privind tehnica marmoratului în Turcia, vor degusta vinuri în regiunea Kakheti din Georgia și vor lua parte la ceremonii ale ceaiului în Japonia.

Totodată, vor avea ocazia să exploreze situri UNESCO precum Hagia Sofia din Istanbul, gravurile rupestre din Gobustan, Azerbaidjan, și celebra armată de teracotă din Xian, China.

Mesele vor fi servite în unele dintre cele mai rafinate restaurante din lume, printre care se numără Steirereck în Viena, Taian Table în Shanghai și Atomix în New York.

Cazare la palat

Zilele pline de descoperiri vor fi urmate de nopți petrecute în hoteluri cu istorie și rafinament. Călătorii vor dormi chiar în camera în care Agatha Christie a scris romanul Crima din Orient Express, la emblematicul Pera Palace din Istanbul. Vor putea admira frumusețea naturală a parcului Yellowstone dintr-un balansoar la Old Faithful Inn și vor experimenta luxul de cinci stele la The Langham din New York.

Călătoria este ghidată complet și se desfășoară în regim de grup restrâns, cu maximum 12 participanți. Prețul pentru o persoană care călătorește singură este de 112.900 lire sterline (aproximativ 132.000 de euro), sumă ce include toate taxele de supliment pentru cameră single. Pentru cei care împart o cameră dublă, prețul este de 89.950 lire sterline (aproximativ 105.200 de euro) de persoană. Cei interesați trebuie să achite un avans de 10% pentru a-și rezerva locul, urmând ca restul sumei să fie achitat până la data de 6 ianuarie 2026.