Reîntâlnire emoționantă între o mamă și un fiu, după 51 de ani de despărțire: „Nici nu credeam că mai e în viață”

Alan a izbucnit în lacrimi, copleșit de emoție, realizând că este pe punctul de a-și revedea mama după o viață de așteptare. Foto: Getty Images

Un bărbat care spune că nu mai poate să-și amintească nici măcar chipul mamei sale, după ce aceasta și-a părăsit familia când el avea doar cinci ani, a trăit un moment emoționant. S-a reîntâlnit cu ea, după mai bine de jumătate de secol, scrie metro.co.uk.

Alan Parker, cel mai mare dintre trei frați, a crescut în Reading. Însă viața i-a fost marcată definitiv în urmă cu 51 de ani, când mama sa, Anne, a plecat de acasă. De atunci, nu a mai văzut-o niciodată. Plecarea ei a lăsat un gol profund, iar lipsa explicațiilor a făcut ca întrebările să-l urmărească toată viața.

Alan își amintește doar că, înainte de despărțire, între părinții săi aveau loc mereu certuri tensionate. Nu i s-a spus niciodată exact de ce mama lui a plecat, însă știe că, ulterior, tatăl său a primit custodia exclusivă a copiilor.

Astăzi, 56 de ani mai târziu, Alan lucrează ca vânzător de autoturisme în comitatul Meath, Irlanda. Deși au trecut zeci de ani, dorința de a afla adevărul și de a-și regăsi mama nu a dispărut niciodată. În cele din urmă, a decis să ceară ajutorul echipei emisiunii „Long Lost Family”, sperând că va putea afla ce s-a întâmplat cu Anne.

În episodul dedicat poveștii sale, Alan a mărturisit că nu are nicio amintire clară despre mama lui.

„Nu îi mai țin minte fața, nimic. Probabil a fost prea dureros pentru mine. Când mama a plecat, cred că a fost unul dintre acele momente pe care mintea încearcă să le șteargă”, spune el.

Întors în Reading, în locul în care a copilărit, Alan explică faptul că nu caută reproșuri, ci răspunsuri. Vrea să audă versiunea mamei sale și să înțeleagă ce a determinat-o să plece.

Echipa emisiunii a pornit într-o investigație complexă pentru a afla dacă Anne mai este în viață și unde s-ar putea afla. Prin intermediul unor rude îndepărtate, au reușit în cele din urmă să o localizeze. Anne trăiește acum pe coasta de sud a Angliei.

Inițial rezervată în privința ideii de a fi găsită, Anne a acceptat totuși să discute cu Nicky Campbell, unul dintre prezentatorii emisiunii, alături de Davina McCall. Întâlnirea a fost încărcată de emoție, mai ales când a aflat că fiul ei nu o urăște și nu îi poartă resentimente.

Anne a vorbit deschis despre decizia luată în urmă cu decenii. A povestit că se simțea captivă într-o căsnicie nefericită și că plecarea i s-a părut, la acel moment, cea mai sigură opțiune.

După ce a părăsit locuința, a locuit o perioadă într-o cameră mică și a sperat că, în timp, își va putea lua copiii alături de ea. Planurile i-au fost însă zădărnicite: la mai puțin de un an, fostul soț s-a mutat cu copiii, fără ca ea să știe unde.

„M-am gândit mereu la tot ce am pierdut din viețile lor. A fost mereu un gol în mine. Nu aveam nicio veste, nicio cale de a afla ce se întâmplă cu ei”, spune Anne.

Într-un moment extrem de emoționant al emisiunii, prezentatoarea l-a anunțat pe Alan că mama sa a fost găsită și că își dorește să-l întâlnească.

„Ce ai vrea să afli de la mama ta?”, îl întreabă ea.

„Vreau să știu ce a făcut în toți acești 51 de ani și dacă este fericită. Sincer, nici măcar nu știam dacă mai este în viață”, răspunde Alan.

Când a aflat confirmarea, Alan a izbucnit în lacrimi, copleșit de emoție, realizând că este pe punctul de a-și revedea mama după o viață de așteptare.

Reîntâlnirea a avut loc în apropierea locuinței lui Anne, într-un cadru discret, dar profund emoționant, pe care amândoi îl privesc ca pe un prim pas spre vindecare.

„Mă simt mai ușor, de parcă mi s-ar fi luat o povară de pe umeri”, a spus Alan după întâlnire.