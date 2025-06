Povestea incredibilă a lui Idris, afganul care a plecat pe jos din ţara lui şi și-a deschis o șaormerie în Gura Humorului

Idris visează la ziua în care va avea un lanț de restaurante sursa foto: Idris Mahmad

Avea doar 12 ani când, sătul de sărăcia cruntă din țara lui, a ales să își ia viața în propriile mâini. Și, aproape 5.000 de kilometri mai târziu, pe care i-a făcut pe jos în marea majoritate, a ajuns în România. Asta e țara lui acum, locul în care a învățat să scrie, să citească și a putut să își deschidă o mică afacere: o șaormerie în Gura Humorului. Numele lui este Idris Mahmad, are 20 de ani în prezent, este din Afganistan, și a povestit, pentru Antena3.ro, de ce vrea să fie și el român.

„Nu am fost niciodată la școală în Afganistan, că a trebuit să muncesc. La 9 ani m-am angajat într-o fabrică unde făceam haine. Munca era multă și banii puțini. Așa că le-am spus părinților că eu plec într-o altă țară. Și am plecat, chiar dacă ei nu au fost de acord”, povestește Idris.

A trecut pe jos prin șase țări, își amintește el: Iran, Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia și apoi România.

Tot 12 ani avea când a trimis familiei ce a rămas în urmă primii bani făcuți în străinătate, în Turcia.

„Și acolo făceam haine, lucram la negru. Pentru ei nu a contat vârsta mea”, își amintește tânărul.

Dar cel mai greu nu a fost că un copil era singur într-o țară străină și trebuia să se comporte ca un adult care să își întrețină familia.

„Cea mai grea zi a fost cea în care am aflat că a murit tata. Atunci eu am devenit conducătorul familiei. Eu trebuie să am grijă de toți. Pentru că eu sunt cel mai mare”, spune Idris.

Datorită banilor pe care Idris îi trimite în țară, cei trei frați și sora lui, care încă sunt mici, pot merge la școală, în timp ce mama lor se poate ocupa de casă.

A aflat că există o țară ce se numește România abia când a ajuns în Serbia, sătul de munca grea și plătită prost din Turcia. Și mai mare i-a fost mirarea când a aflat că, în România, e ilegal să muncești dacă ești copil, astfel că și-a început și terminat școala.

A muncit în mai multe locuri: Timișoara, Câmpulung, tot în fast-food. La un moment dat, și-a spus: „Mai bine muncesc pentru mine”.

Așa că și-a deschis propria shaormerie, la Gura Humorului.

„Momentan am un angajat, o româncă. Lucrez și acum de dimineața până seara, dar măcar o fac pentru mine acum”, spune Idris.

Visează la ziua în care va avea un lanț de restaurante. România e țara care i-a arătat că, „dacă ești liniștit și muncești”, nu contează că ești străin, „chiar poți reuși”.

„Românii s-au purtat foarte frumos cu mine. E singura țară în care am fost ajutat foarte mult. Chiar dacă sunt străin”, ne explică el.

Face totul cu mâna lui. Sosul, legumele, carnea - toate sunt zilnic pregătite de el.

„Dacă dai totul proaspăt, mâncarea are gust. Dacă e de 4 zile, nu are”, ne dezvăluie Idris rețeta succesului.

Și ne mărturisește că el vrea să fie român, să își obțină cetățenia. Nu chiar acum, că are doar un angajat și nu poate lipsi mult de la muncă, pentru actele necesare. Însă, după ce va mai angaja pe cineva, va aplica. Pentru că România e țara lui acum.

„Eu acum stau aici, sunt liniștit. România e țara mea. Aici e casa mea, aici e totul meu”, mai spune Idris.