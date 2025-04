S-au găsit noi creaturi marine în oceanul Antarctic: un graţios "fluture de mare", "purceluşi de mare" şi păianjeni de mare

O serie de creaturi bizare, desprinse parcă din filme SF, au fost capturate de oamenii de ştiinţă australieni de la bordul spărgătorului de gheaţă RSV Nuyina, în largul coastelor Antarcticii, transmite miercuri Live Science, potrivit Agerpres. Vasul RSV Nuyina se află într-o călătorie de 60 de zile prin apele Oceanului Austral, către gheţarul Denman.

Spărgătorul de gheaţă RSV Nuyina a pornit către gheţarul Denman pentru a observa efectele creşterii temperaturii medii a apelor asupra acestui gigant îngheţat. Gheţarul Denman se află la aproximativ 5.000 de kilometri sud de Australia şi s-a retras deja cu 5 kilometri între anii 1996 şi 2017/2018, fiind considerat gheţarul cu cea mai rapidă topire din Antarctica de Est.

"Am adunat o mare diversitate de vietăţi marine şi chiar şi reprezentanţi ai unor noi specii pentru ştiinţă", a declarat profesorul de biologie marină Jan Strugnell, de la Universitatea James Cook din Queensland, Australia.

De-a lungul drumului vasul a lăsat în apă un traul pentru a aduna specimene de viaţă marină abisală. Una dintre cele mai ciudate creaturi este purcelul de mare. Acest animal bizar face parte din familia castraveţilor de mare şi măsoară între 1 şi 15 centimetri lungime.

Scientists on an icebreaker ship have captured a number of weird and wacky animals from Antarctica's ocean floor, including a bizarre pig-shaped creature. https://t.co/FLaLJwZuyd