Aproape 5000 de apeluri la Ambulanța București în 84 de ore. 50 de oameni și-au pierdut cunoștința în spații publice din cauza căldurii

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Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a fost copleșit în ultimele zile de valul de căldură. În 84 de ore, au fost înregistrate aproape 5.000 de apeluri, iar sute de oameni au avut nevoie de ajutor medical în locuri publice, notează Agerpres.

„În ultimele 84 de ore, au fost 4.992 de apeluri cu 3.238 de urgențe de Cod galben și Cod roșu. 431 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță, 36 dintre ele au prezentat senzație de pierdere a stării de conștiență, deci au făcut lipotimii, iar 50 chiar și-au pierdut, pentru scurt timp, starea de conștiență prezentând sincope. Cea mai mare parte din cazurile în loc public pot fi puse pe seama căldurii”, a declarat, duminică seară, managerul general al SABIF, Alis Grasu.

Serviciul lucrează la capacitate maximă, cu personal adus în regim de gardă pentru a acoperi golurile lăsate de concedii. Presiunea este însă uriașă, mai ales că instituția se confruntă de mult timp cu posturi vacante pe care nu le poate scoate la concurs.

„Din păcate, ele se tot vacantează prin pensionare, prin plecare”, a explicat Grasu.