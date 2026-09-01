CNAS spune ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie 2026 și dacă mai este valabil cardul de sănătate

CNAS spune ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie 2026. Foto: CNAS/Facebook

Persoanele asigurate vor putea beneficia în continuare de servicii medicale și după data de 1 septembrie 2026, fără a fi necesară folosirea obligatorie a cărții electronice de identitate, potrivit unui anunț făcut luni de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cardul național de sănătate va rămâne valabil și va putea fi utilizat în continuare, iar noile funcționalități vor fi implementate gradual, pe măsură ce aplicațiile și echipamentele furnizorilor de servicii medicale vor fi actualizate.

Utilizarea Cărţii Electronice de Identitate (CEI) nu va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale începând cu 1 septembrie 2026, a anunţat, luni, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit instituţiei, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va putea fi folosit în continuare pe perioada necesară adaptării aplicaţiilor informatice, astfel încât accesul persoanelor asigurate la servicii medicale să nu fie afectat.

CNAS a informat furnizorii că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) şi a Cărţii Electronice de Identitate, pe site-ul instituţiei au fost publicate specificaţiile tehnice de interfaţare şi componentele necesare dezvoltatorilor de aplicaţii informatice.

Documentaţia este disponibilă pe site-ul CNAS, în secţiunea "Informaţii Furnizori", subsecţiunea "SIUI", rubrica "Specificaţii de interfaţare SIUI" (link direct: https://cnas.ro/siui/) şi este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în vederea actualizării soluţiilor existente şi asigurării interoperabilităţii acestora cu sistemele informatice ale CNAS.

"Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea şi implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026", susţin reprezentanţii CNAS într-un comunicat remis presei.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le recomandă furnizorilor care folosesc aplicaţii informatice dezvoltate de terţi să ia legătura cu producătorii acestora, pentru actualizarea şi pregătirea aplicaţiilor în vederea utilizării noilor funcţionalităţi.

"Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicaţiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiţionat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI", subliniază sursa citată.

Potrivit CNAS, implementarea noilor funcţionalităţi se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicaţiile utilizate de furnizori vor fi actualizate şi vor putea utiliza noile componente tehnice.

"Având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri şi modele de cititoare de carduri, este important ca aceştia să beneficieze de suficient timp pentru a-şi adapta infrastructura, astfel încât echipamentele utilizate să poată citi atât cardurile naţionale de sănătate, cât şi cărţile electronice de identitate. De aceea, chiar dacă sistemul este funcţional, CNAS va menţine ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, astfel încât furnizorii să beneficieze de timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii şi a noilor facilităţi oferite de CNAS prin platforma informatică", afirmă CNAS.