Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. CNAS explică cum se face trecerea la cartea electronică de identitate

De la 1 septembrie, o parte dintre români nu mai trebuie să folosească cardul de sănătate. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori din sistemul de sănătate nu vor fi obligați, de la 1 septembrie 2026, să folosească deja Cartea Electronică de Identitate pentru validarea serviciilor. CNAS le acordă o perioadă de adaptare a aplicațiilor și cititoarelor, iar actualul card de sănătate va putea fi folosit în continuare, astfel încât pacienții să nu fie afectați.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că utilizarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) nu va deveni obligatorie de la această dată pentru furnizorii de servicii medicale, farmacii sau furnizorii de dispozitive medicale.

Decizia vine în contextul în care sistemele informatice folosite în sănătate trebuie încă adaptate pentru a putea lucra atât cu actualul card de sănătate, cât și cu noua carte electronică de identitate. CNAS spune că această perioadă de tranziție este necesară pentru ca pacienții să nu aibă probleme atunci când merg la medic, la farmacie sau folosesc alte servicii medicale.

Cardul de sănătate rămâne valabil

CNAS a transmis furnizorilor că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate și a Cărții Electronice de Identitate, au fost publicate deja specificațiile tehnice și componentele necesare dezvoltatorilor de software.

Documentația este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații Furnizori”, subsecțiunea „SIUI”, și este destinată companiilor care dezvoltă programele folosite de cabinete, spitale, farmacii și alți furnizori.

„Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, transmite CNAS, potrivit Agerpres.

Instituția le recomandă furnizorilor care folosesc aplicații dezvoltate de terți să ia legătura cu producătorii acestora pentru actualizarea programelor și pregătirea noilor funcționalități.

CNAS subliniază că actualul card de sănătate va putea fi folosit în continuare, după regulile deja existente.

„Cardul național de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI”, precizează instituția.

Trecerea la noul sistem se va face treptat

CNAS spune că noile funcționalități vor fi introduse etapizat, pe măsură ce programele folosite de furnizori vor fi actualizate.

Una dintre probleme este că spitalele, cabinetele și farmaciile folosesc tipuri diferite de cititoare de carduri. Aceste echipamente trebuie adaptate astfel încât să poată citi atât actualul card de sănătate, cât și cartea electronică de identitate.

„Având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri și modele de cititoare de carduri, este important ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta infrastructura”, explică CNAS.

Instituția mai spune că, deși sistemul este funcțional, va menține pe parcursul lunii septembrie regula actuală de semnare cu cardul, tocmai pentru a le da furnizorilor suficient timp să facă modificările tehnice necesare.