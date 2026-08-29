Formulare medicale în format digital de la 1 septembrie. Ce trebuie să facă medicii ca pacienţii să le vadă în eSănătateaMea

Românii se pot programa la medic și își pot consulta dosarul medical pe E-Sănătatea Mea, de la 1 septembrie. Foto: CNAS/Facebook

De la 1 septembrie, o serie de formulare medicale pot fi accesate direct în portalul eSănătateaMea. Ca lucrurile să funcţioneze însă, medicii şi celelalte cabinete au ceva de făcut în prealabil: să se asigure că programele informatice pe care le folosesc sunt puse la punct pentru noua funcţionalitate, notează Agerpres.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) atrage atenţia că furnizorii de servicii medicale – indiferent dacă lucrează cu aplicaţii proprii sau cumpărate de la firme specializate – trebuie să verifice că acestea sunt actualizate. Altfel, formularele completate de medic nu vor apărea în contul pacientului din portal.

Astfel, cheia stă în softul folosit de fiecare cabinet. Dacă aplicaţia nu este adaptată, componenta nouă, cea care trimite formularele către eSănătateaMea, nu va funcţiona.

De aceea, CNAS le recomandă medicilor să ia legătura cât mai repede cu firmele care le-au furnizat programele informatice, ca acestea să facă modificările necesare. Scopul e evitarea blocajelor tehnice atunci când cabinetele vor încerca să folosească noile opţiuni.

Pentru cei care dezvoltă aceste aplicaţii, instrucţiunile tehnice sunt deja publicate. Ele se găsesc pe site-ul CNAS, la secţiunea „Informaţii furnizori”, subsecţiunea „SIUI”, rubrica „Specificaţii de interfaţare SIUI” (link direct: https://cnas.ro/siui/).

Documentaţia explică, în esenţă, cum se conectează programele de raportare ale cabinetelor la sistemele informatice ale Casei – fiecare aplicaţie urmând să fie ajustată în funcţie de particularităţile ei.

Prin extinderea serviciilor digitale din eSănătateaMea, CNAS spune că vrea să simplifice drumul documentelor medicale, să reducă hârtiile şi birocraţia pentru cabinete şi să le uşureze pacienţilor accesul la informaţiile de care au nevoie.

Formularele care intră acum în sistemul digital sunt: biletul de trimitere către alte specialităţi clinice sau pentru internare, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice, scrisoarea medicală, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, planul de îngrijiri pentru serviciile paliative la domiciliu, planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, recomandarea pentru dispozitive medicale şi certificatul de concediu medical.