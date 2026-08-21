De la 1 septembrie, o parte dintre români nu mai trebuie să folosească cardul de sănătate. Anunțul făcut de șeful CNAS

2 minute de citit Publicat la 15:11 21 Aug 2026 Modificat la 15:11 21 Aug 2026

În locul cardului de sănătate, românii vor putea folosi cartea electronică de identitate. Sursă colaj foto: Hepta / Wikimedia Commons

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a explicat o modalitate alternativă de acces la tratamente pentru românii care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Noua modalitate va fi posibilă din toamnă, prin intermediul Cărții electronice de identitate (CEI).

Concret, validarea serviciilor medicale, cu ocazia vizitei la spital, medic sau farmacie și eliberarea de rețete compensate și gratuite se vor putea face de la 1 septembrie, prin intermediul Cărții electronice de identitate.

Șeful CNAS: Putem scăpa de cardul de sănătate

"Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației, ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate, care devine și card de sănătate.

Să ne înțelegem: (cartea electronică) nu stochează nicio informație, nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, ci doar o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației", a precizat șeful CNAS într-o declarație recentă consemnată de Agerpres.

Legea prevede pentru Cartea electronică de identitate să preia funcționalitatea cardului clasic de sănătate, în vederea identificării titularului în sistemul medical.

Însă cardurile de sănătate actuale vor fi retrase brusc, ci vor rămâne valabile până la implementarea completă a noilor sisteme tehnice și preschimbarea actelor de identitate.

Astfel, cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.

Cum se obține Cartea electronică de identitate

În prezent, Cartea electronică de identitate se eliberează de la serviciile de evidență a persoanelor (SPCLEP).

Tranziția de la cartea de identitate obișnuită la noile formate ale cărții de identitate este obligatorie pe termen lung.

Cetățenii cu carte de identitate obișnuită (plastifiată, format mare) le pot folosi până la data expirării înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031.

La expirarea vechilor cărți, se poate opta pentru Cartea electronică de identitate (CEI) sau pentru Cartea de identitate simplă (CIS).

Ambele au dimensiunea unui card bancar, însă, spre deosebire de CIS, CEI conține un cip criptografic.

CEI face dovada identității, a cetățeniei și a domiciliului și poate fi folosită ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și Spațiul Schengen.

Un român care alege CIS în loc de CEI nu va putea folosi cartea de identitate în locul cardului de sănătate

Ea include elemente de securitate avansate împotriva falsului, permite autentificarea în sistemele electronice ale statului și utilizarea semnăturii electronice, iar schimbarea adresei de domiciliu nu mai impune schimbarea fizică imediată a cardului plastic.

Cei care optează pentru CIS în loc de CEI trebuie să țină cont de următoarele aspecte: