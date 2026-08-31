Pașii pentru accesarea platformei E-Sănătatea Mea. Ce aplicație se instalează și cum se creează cont nou

3 minute de citit Publicat la 15:13 31 Aug 2026 Modificat la 15:14 31 Aug 2026

Pașii pentru accesarea platformei E-Sănătatea Mea. Cum se creează contul FOTO: Getty Images

Începând cu 1 septembrie 2026, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care centralizează dosarul medical electronic, rețete, bilete de trimitere și istoricul serviciilor decontate de CNAS. Pentru a intra în platformă, este necesară crearea unui cont pe E-Sănătatea Mea, proces care se realizează prin aplicația ROeID.

Este necesară aplicația ROeID?

Aplicația ROeID este recomandată oficial de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și de Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru autentificarea în platforma E-Sănătatea Mea. ROeID oferă o identitate digitală verificată, asigurând că persoana care accesează dosarul medical este chiar titularul acestuia.

Deși există și o variantă alternativă - crearea contului direct la un medic specialist aflat în contract cu CNAS (de exemplu, medicul de familie) - metoda ROeID este considerată mai sigură și permite accesul independent, fără deplasare la cabinet.

Prin urmare, pentru majoritatea utilizatorilor, instalarea aplicației ROeID pe smartphone (Android sau iOS) reprezintă primul pas obligatoriu.

Pașii pentru crearea unui cont nou

Procesul de creare a identității digitale prin ROeID presupune parcurgerea a cinci etape simple, care necesită un telefon inteligent, acces la internet, o carte de identitate valabilă, o adresă de e-mail și acces la camera și microfonul dispozitivului.

Introducerea datelor personale și fotografierea cărții de identitate. Aplicația va extrage automat informații precum numele, prenumele, CNP-ul, seria și numărul buletinului pentru verificarea autenticității. Realizarea unui selfie. Fotografia este comparată cu cea din actul de identitate pentru confirmarea identității. Înregistrarea unui scurt videoclip. Utilizatorul mișcă capul conform indicațiilor, pentru a se verifica prezența unei persoane reale în fața camerei. Filmarea actului de identitate. Se filmează cartea de identitate, menținând fața în cadru. Citirea cu voce tare a unui text afișat. Această etapă completează procesul de validare biometrică.

După finalizarea acestor pași, identitatea digitală este activată în 2–3 zile. Ulterior, utilizatorul accesează portal.esanatateamea.ro, selectează opțiunea Autentificare cu ROeID și introduce datele contului. Cererea de conectare este confirmată printr-o notificare push în aplicația ROeID de pe telefon.

Alternativ, contul poate fi creat la un medic specialist, care introduce CNP-ul și generează credențialele (user și parolă temporară), trimise pe e-mailul furnizat de pacient.

Ce se întâmplă cu cardul de sănătate?

Cardul național de sănătate este valabil și după 1 septembrie 2026, iar pacienții nu sunt obligați să renunțe la el.

Persoanele care nu folosesc internetul sau nu se descurcă cu platformele digitale vor putea apela în continuare la metodele existente, inclusiv la medicul de familie sau la programarea telefonică, acolo unde aceasta este disponibilă.

De asemenea, pacienții care își schimbă actualul buletin cu noua carte electronică de identitate vor putea folosi această carte și pentru componenta de sănătate.

Noua carte electronică de identitate nu va stoca în cip informațiile medicale ale pacientului. Potrivit CNAS, aceasta va conține elemente care permit identificarea și comunicarea cu sistemele statului, inclusiv o semnătură digitală.

Cardul de sănătate și cartea electronică de identitate vor putea fi folosite în paralel o perioadă de timp, astfel că pacienții nu trebuie să renunțe imediat la actualul card.

Ce se poate face cu ajutorul E-Sănătatea Mea

Odată autentificat, pacientul are acces la mai multe module funcționale, concepute pentru a simplifica interacțiunea cu sistemul public de sănătate.

Pachetul meu - istoricul medical complet, inclusiv analize, consultații și investigații decontate.

Rețete medicale - vizualizarea rețetelor electronice active și a istoricului acestora.

Bilete de trimitere - acces la trimiterile electronice emise de medici.

Starea Mea - informații despre starea de sănătate și monitorizarea evoluției.

Istoric servicii decontate - detalierea sumelor cheltuite de CNAS în numele pacientului.

Nu ești singur - secțiune informativă cu răspunsuri utile pentru pacienți.

Informații despre furnizori - date despre medicii, clinicile și spitalele din sistemul public.

Platforma își propune, în teorie, să elimine necesitatea dosarului medical pe hârtie, centralizând digital toate documentele relevante. Totuși, vizibilitatea informațiilor depinde de încărcarea lor de către furnizorii medicali (medici, spitale, clinici) în sistemul național.

Prin urmare, instalarea aplicației ROeID și crearea contului pe E-Sănătatea Mea sunt pași esențiali pentru pacienții care doresc să își gestioneze informațiile medicale în format digital.