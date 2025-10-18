Farmaciştii vor fi implicaţi activ în sănătatea publică, prin servicii de vaccinare, screening şi prevenţie, decontate de CNAS

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Introducerea şi decontarea de noi servicii în farmacie precum și demararea unor programe nationale de screening pentru o serie de boli grave vor contribui semnificativ la scăderea numărului de decese din cauze prevenibile si tratabile, unde România ocupa primul loc in Uniunea Europeană, informează Antena 3 CNN.

Anunturile importante au fost făcute, în exclusivitate, în cadrul conferinței „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România în Parlamentul European.

"Am făcut o modificare care a trecut de plen în urmă cu 2 săptămâni, prin care în farmacii nu doar că se extind mai multe lucrur, dar se introduc aceste servicii care vor fi decontate în parte de CNAS", a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"E foarte important să existe o colaborare între medicul de familie şi farmacist, pentr că ne adresă aceleeaşi grupe şi acesta e grupa la care putem interveni ca să apărăm apariţia bolilor şi complicaţiilor", a afirmat Daciana Toma, vicepreşedinte SNMF.

"A fost foarte greu să aducem personalul de care avem nevoie, pentru că nu mai este. Este foarte puţin pentru nevoile actuale ale României. Este o industrie care nu mai e atractivă pentru tinerii studenţi", a afirmat Mihai Fugarevici, director companie farmaceutică.