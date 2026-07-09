Grad de absorţie de 81% la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii cu bani din PNRR. Cum sunt cheltuite fondurile

1 minut de citit Publicat la 16:55 09 Iul 2026 Modificat la 16:55 09 Iul 2026

Grad de absorţie de 81% la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii cu bani din PNRR. Foto: Getty Images

Investițiile prin PNRR care modernizează sistemul sanitar au un grad de absorbție de 81% la Ministerul Sănătății, a anunțat joi instituția, notează Agerpres.

Ministerul Sănătății a efectuat joi plăți pentru proiecte în valoare de peste 162,5 milioane de lei destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți.

Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care:

Institutul Național de Medicină Legală 'Mina Minovici' - digitalizare și modernizarea activității,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ''Louis Țurcanu'' Timișoara - investiții pentru Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți;

Spitalul Municipal Oradea - dezvoltarea capacității de îngrijire pentru nou-născuți;

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - investiții în infrastructura spitalicească;

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc - digitalizarea serviciilor medicale;

Institutul de Psihiatrie ''Socola'' Iași - măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale;

Spitalul Clinic Județean de Urgență ''Sf. Apostol Andrei'' Constanța - investiții în infrastructura medicală; Centre comunitare integrate în Românași, Popricani și Gârbou - servicii medicale mai aproape de comunități;

Obiective derulate prin Compania Națională de Investiții - dezvoltarea infrastructurii medicale.

''PNRR înseamnă investiții concrete în spitale mai moderne, servicii medicale mai sigure și un sistem de sănătate orientat spre pacient. Continuăm implementarea proiectelor asumate și transformăm fondurile europene în rezultate vizibile pentru pacienți și pentru personalul medical'', a transmis Ministerul Sănătății.