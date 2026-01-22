Rogobete anunţă lansarea în consultare publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate: Scoatem pixul şi hârtiile din spital

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat lansarea în consultare publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026-2030. "Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026-2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale şi cum integrăm tehnologia în modul real de funcţionare al sistemului sanitar", a afirmat Rogobete, notează Agerpres.

Punem capăt dosarelor plimbate între instituţii, fişelor scrise de mână şi sistemelor informatice care nu "vorbesc" între ele. Introducem regula simplă şi corectă: "o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori". Date medicale integrate, sigure şi interoperabile", a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, fără tehnologie integrată "corect", personalul medical şi pacienţii pierd timp preţios, se pierd informaţii esenţiale, iar deciziile ajung să fie luate fără date complete.

"Construim un mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate, ci circulă sigur şi controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie şi urgenţă. Facem funcţional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informaţiile medicale să fie disponibile profesioniştilor, nu pe hârtii plimbate între instituţii.

Stabilim interoperabilitatea ca regulă, nu ca excepţie: aceleaşi standarde, aceleaşi date, pentru întregul sistem public. Investim în competenţe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte", a arătat ministrul Sănătăţii.

El a susţinut că strategia pune datele acolo unde contează - în mâna profesioniştilor din sănătate şi în sprijinul pacienţilor.