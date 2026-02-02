Semnal de alarmă tras de medici: un nou medicament contrafăcut, pentru slăbit, se vinde pe Internet. Poate avea reacţii adverse severe

Publicat la 18:53 02 Feb 2026

Semnal de alarmă tras de medici: un nou medicament contrafăcut, pentru slăbit, se vinde pe Internet / Foto: Getty Images

Medicii români au tras un semnal de alarmă privind un nou medicament pentru slăbit contrafăcut vândut în mediul online. Produsul original este încă în faza de studii clinice, ceea ce înseamnă că nu are autorizaţie de punere pe piaţă nici în SUA şi nici în Europa. Cu toate acestea, injecţiile contrafăcute sunt vândute pe diverse site-uri sub denumirea produsului aflat, în prezent, într-o etapă experimentală. Medicii susţin că au trimis deja alerte în rândul pacienţilor cu obezitate.

Agenţia Naţională a Medicamentului va sesiza Inspectoraului General al Poliţie după ce a aflat despre caz de la echipa Antena 3 CNN.

Medicamentul dedicat pacienţilor supraponderali sau obezi este în prezent în studii clinice, ceea ce înseamnă ca nu deţine încă autorizaţie de punere pe piaţă. Pacienţii sunt incluşi în acest studiu doar prin intermediul medicilor specialişti.

"Este o substanță care are trei hormoni intestinali, hormoni intestinal, care și ajută în obezitate, pentru că controlează foarte bine partea de foame și partea de poftă, dar și cumva scad insuinorezistența și ajută la controlul diabetului", a afirmat dr. Amalia Arhire, medic primar în endocrinologie și nutriție.

Medicamentul s-ar vinde cu 700 de lei

Deşi medicamentul nu deţine autorizaţie de punere pe piaţă, pe diferite site-uri regăsim un produs cu aceeaşi denumire vândut cu aproape 700 lei.

"Aceste site-uri vând niște substanțe care nu sunt controlate, pentru că nu trec prin Agenția Națională și Agenția Europeană a Medicamentului", a mai spus dr. Amalia Arhire, medic primar în endocrinologie și nutriție.

Medicii atrag atenţia că medicamentele pentru slăbit contrafăcute pot provoca complicaţii severe.

"Unii spun că au avut grețuri, vărsături de ca burtă, stări de rău generalizate cărora nu le dădeau de cap", a afirmat şi dr. Blănaru Teodor - Chirurgie Bariatrică.

Echipa Antena 3 CNN a prezentat cazul Agenţiei Naţionale a Medicamentului, care a transmis că va sesiza Inspectoratul General al Poliţiei.

"Orice produs care se pretinde în acest moment a conține această substanță nu are cum să o conține", a spus Răzvan Prisada, preşedinte Agenţia Naţională a Medicamentului.

Alte zeci de medicamente pentru slăbit promovate ca având efecte miraculoase sunt vândute în mod ilegal în mediul online. Într-o astfel de capcană era să cadă şi Andrei care a ales în cele din urmă chirurgia bariatrică.

În farmaciile din România există în prezent medicamente dedicate celor cu obezitate, însă acestea sunt eliberate doar cu prescripţie medicală.