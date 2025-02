Tratament revoluţionar care vindecă aşa-numita boală Joker, care provoacă râs necontrolat

Aşa-numita boală Joker este un tip de epilepsie care se manifestă prin râsete repetate, zvâcniri faciale și pierderi de memorie care pot perturba mult viața bolnavului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Verona, în Italia s-a înregistrat primul caz de tratament definitiv, până la vindecare, pentru "râsul sardonic epileptic", cunoscută şi ca boala Joker, cu ajutorul ultrasunetelor și fără intervenție chirurgicală.

Este vorba despre un tip de epilepsie care se manifestă prin râsete repetate, zvâcniri faciale și pierderi de memorie care pot perturba mult viața bolnavului.

Pacientul supus tratamentului revoluţionar, acum în vârstă de 21 de ani, a declarat pentru presa din Italia: "M-am trezit că râd în situații complet deplasate, cum ar fi la o înmormântare sau, şi mai grav, la școală".

În aprilie 2022 tânărul a fost tratat la spitalul Borgo Trento cu o metodă de ultimă oră, care a fost făcută publică de abia acum, deoarece medicii au preferat să aștepte rezultatul monitorizării pe termen lung și astfel să poată stabili că băiatul s-a vindecat și mai ales că nu au existat recidive.

De peste doi ani tânărul nu a mai avut nicio criză și a putut chiar să-și ia permisul de conducere și să înceapă meseria de instalator. "Acum pot să râd în sfârșit pentru eu hotărăsc asta sau pentru că mă distrez", a declarat acesta. Familiei i-a fost greu să înțeleagă că suferea de o patologie reală. "A fost o boală congenitală, dar în urmă cu doar cinci ani a început să se manifeste într-un mod deranjant. Înainte ca toată lumea să creadă că este o caracteristică a mea, dar în realitate am simțit că era ciudat să râd în continuu. Apoi, pe măsură ce am crescut, am început să înțeleg când începe o criză, așa că dacă mă găseam în situații ciudate, poate în tren, mă prefăceam că tușesc. Problema a fost că nu îmi aminteam nimic despre ceea ce se întâmplase".

Tânărul pacient își amintește un moment deosebit de dificil: "Unul dintre episoadele care m-au făcut să mă simt cel mai rău s-a întâmplat la școală, în anul IV de liceu: am fost ascultat și am luat nota 4 pentru că am început să râd, răspunzând prost la întrebări. A doua zi m-am dus la profesor să întreb dacă am fost ascultat, pentru că nu-mi aminteam deloc. I-am explicat că sunt bolnav, așa că apoi m-a evaluat din nou și mi-a dat o notă bună". Teama băiatului era și că boala l-ar fi putut transforma într-un băiat violent: "Într-o zi la școală am lovit în perete fără să știu de ce. Dar acum totul s-a terminat, sunt bine și suntem cu toții fericiți: eu, familia și prietena mea"

Tratamentul a fost descoperit de echipa multidisciplinară a spitalului din Verona care a folosit un aparat care combină utilizarea ultrasunetelor capabile să treacă dincolo de calota craniană. Când acestea sunt încălzite la 60 de grade, acţionează ca un fel de cuptor cu microunde, supraîncălzind leziunea din interiorul creierului, aflat de obicei într-o zonă inaccesibilă, şi "arzând" partea rănită. În această procedură, medicii se orientează prin rezonanță magnetică, care evidențiază ținta care trebuie lovită cu precizie milimetrică, folosind astfel o tehnică hibridă, semi-robotică.

Această patologie este puțin cunoscută și foarte rară, numită și sindrom epileptic gelatstic, ("sindromul râsului") şi este cunoscută și sub denumirea de "boala Joker", de la numele celebrului personaj. Boala este provocată de hamartoame hipotalamice, malformații cerebrale care pot fi considerate tumori benigne foarte mici. Este o boală rezistentă la medicamente și deci era tratată până acum cu o intervenție chirurgicală "deschisă", care presupunea deschiderea craniului.

Marea inovație realizată la Verona și care a evitat intervenția chirurgicală a deschis o nouă cale pentru descoperirea unor soluţii de viitor și în cazul altor boli.