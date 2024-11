Tratamentul copiilor cu boli rare, extins până la 21 de ani, blocat de obstacolele din spitale. Anunțul ministrului Rafila

Ministerul Sănătăţii are în vedere noi modificări legislative. Sursa foto: Getty Images

Copiii care au boli rare vor putea fi trataţi pentru aceste afecţiuni, până la vârsta de 21 de ani, în spitalele de pediatrie, a informat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, care a precizat că a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă în domeniu, dar nu este aplicată în toate unităţile sanitare şi trebuie identificate care sunt „obstacolele".

Rafila a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, ce soluţii are pentru pacienţii copii cu boli rare care în momentul când împlinesc 18 ani nu îşi mai găsesc spitale şi medici cu care să îşi continue tratamentul.



„Soluţia noi am început-o, e o ordonanţă de urgenţă aprobată acum două luni care face posibilă tratarea acestor copii până la vârsta de 21 de ani în spitalele de pediatrie. Am avut deja o întâlnire cu secretarul de stat Adriana Pistol şi cu alţi colegi să identificăm care sunt obstacolele de aplicare a acestei ordonanţe de urgenţă.

Noi am făcut ordonanţa tocmai că ne-am dat seama că un copil care are 17 ani şi 9 luni şi acelaşi copil care are 18 ani şi 2 luni trebuie să continue tratamentul în aceeaşi unitate sanitară. Vrem să vedem dacă există limitări, am luat legătura şi cu Colegiul Medicilor, din punct de vedere profesional al modului în care se adresează aceşti pacienţi copii sau foarte tineri", a explicat Rafila.



El a menţionat că este şi o problemă „locală", pentru că sunt spitale care fac acest lucru şi spitale care nu fac acest lucru.



„Mi se pare absolut firesc ca un copil care are o boală rară să poată să continue tratamentul pentru acea boală rară. Săptămâna viitoare o să iau legătura cu pacienţii pentru că ne interesează şi alte modificări de natură legislativă", a transmis ministrul Rafila.