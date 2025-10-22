Trei categorii de gărzi, plătite diferit. Modificări propuse de Ministrul Sănătății în spitale: „Garda la domiciliu nu e plătită acum”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri un proiect care prevede trei categorii de gărzi în spitale, care să fie plătite diferenţiat.

Rogobete a afirmat că a discutat despre acest subiect şi cu premierul Ilie Bolojan.

„Este firesc din punctul meu de vedere să avem trei categorii de gărzi: garda de urgenţă - care să fie fie plătită corespunzător; garda de monitorizare, unde nu există urgenţe, care nu înseamnă că va fi plătită mai prost sau mai slab decât este plătită acum, sub nicio formă; şi garda la domiciliu, care în momentul de faţă nu este plătită.

Mi se pare o nedreptate ca un radiolog intervenţionist care face trombectomii şi stă în stand by 24 de ore şi este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie să fie plătit cu 20 de lei. Mi se pare absurd. (...)

Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de gărzi plătite diferenţiat: garda de urgenţă cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif şi garda la domiciliu cu un alt tarif”, a susţinut ministrul Sănătăţii.

El a participat la conferinţa "Cum găseşti cel mai apropiat centru unde îţi poţi face o mamografie gratuită?", organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.