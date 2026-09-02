Viitorul medicinei se scrie în România. Cercetarea în domeniul organelor artificiale reunește experți la Iași la Congresul ESAO 2026

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Zeci de mii de oameni trăiesc zilnic cu spaima că inima, ficatul sau rinichii lor vor ceda definitiv înainte ca un donator compatibil să fie găsit. Această luptă contra cronometru, în care fiecare secundă contează pentru pacienții aflați pe listele de așteptare, își poate găsi rezolvarea într-o premieră absolută pentru medicina din țara noastră. Între 9 și 12 septembrie, Palatul Culturii din Iași devine centrul global al inovației medicale, găzduind cea de-a 52-a ediție a Congresului Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale (ESAO). Evenimentul reunește bioingineri, chirurgi și cercetători de top din Statele Unite, Europa, Asia și Australia, fiind susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un parteneriat esențial menit să aducă soluțiile de avangardă mai aproape de bolnavii români.

Specialiștii prezenți vor dezbate exact tehnologiile capabile să schimbe granițele supraviețuirii, pornind de la inimi artificiale totale și sisteme avansate de asistare ventriculară, până la inovații uluitoare din ingineria tisulară și medicina regenerativă. Desfășurat sub tema „From Bench to Bedside and Back Again”, congresul abordează direct nevoia urgentă ca descoperirile din laboratoare să ajungă rapid în sălile de operație, oferind celor cu insuficiență cardiacă severă o șansă reală și imediată la viață.

Organizarea acestei manifestări științifice complexe de către Asociația Creative Life, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, demonstrează forța comunității academice locale de a transforma România într-un pol al bioingineriei. Viitorul acestui domeniu este asigurat prin Conferința youngESAO, care va preceda evenimentul principal, oferind tinerilor cercetători șansa de a intra în contact direct cu grupurile academice internaționale.

Această viziune pe termen lung asupra sănătății umane, care mută accentul de la simpla tratare a bolii către regenerare și susținerea vitalității, reprezintă o direcție strategică asumată puternic de organizația parteneră și prin alte inițiative majore. Continuând efortul de a conecta sistemul medical românesc la inovațiile globale, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va organiza la București cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate, pe 24 septembrie.

Astfel, de la dezvoltarea organelor artificiale capabile să salveze pacienți în situații critice și până la extinderea perioadei de viață perfect funcțională, concept cunoscut sub denumirea de healthspan, medicii din țara noastră primesc acces direct la cercetarea de frontieră care va redefini complet limitele corpului uman.





