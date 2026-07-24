Soția a aflat de copilul lui cu altă femeie: După 10 ani, „divorțul secolului” a ajuns la final. El trebuie să îi dea 600 de milioane

2 minute de citit Publicat la 14:25 24 Iul 2026 Modificat la 14:37 24 Iul 2026

Magnatul Chey Tae-won și fosta soție, Roh Soh-yeong, la tribunal, în Coreea de Sud, pe 26 iunie 2026. Sursa foto: Profimedia images

Președintele gigantului tech SK Group, magnatul Chey Tae-won, a fost obligat de o instanță din Coreea de Sud să îi plătească fostei sale soții 944 de miliarde de woni (600 de milioane de euro), într-un caz pe care presa locală l-a numit „divorțul secolului”, potrivit BBC.

Suma acordată, care mai trebuie să fie definitiv confirmată, este mai mică decât cea de 1.380 de miliarde de woni (870 de milioane de euro) pe care Chey Tae-won fusese obligat să o plătească lui Roh Soh-yeong în 2024.

Căsnicia s-a destrămat când soția lui a aflat că el avea copil cu o altă femeie

Decizia vine la mai bine de un deceniu după destrămarea căsniciei dintre Chey și Roh - fiica unui fost președinte al Coreei de Sud - în urma dezvăluirii că acesta avea un copil cu o altă femeie.

SK Group deține SK Hynix, gigantul din industria semiconductorilor care furnizează cipuri pentru Nvidia și care a stabilit recent un record prin debutul său pe piața bursieră din SUA.

Avocații lui Chey au declarat: „Președintele Chey Tae-won regretă profund faptul că procedurile de divorț au provocat îngrijorare în rândul multor persoane. Vom prezenta un răspuns detaliat la verdict după ce vom analiza cu atenție hotărârea.”

SK Group este unul dintre chaebol-urile din Coreea de Sud – conglomerate deținute și controlate de familii, care domină economia țării.

Au fost căsătoriți timp de 35 de ani

Verdictul vine după o lungă deliberare privind împărțirea bunurilor dintre Roh și Chey, care au fost căsătoriți timp de 35 de ani.

În cadrul procesului anterior, din 2024, echipa juridică a lui Roh a susținut cu succes că Chey a beneficiat de un sprijin financiar semnificativ din partea tatălui fostei sale soții, Roh Tae-woo, care a fost președintele Coreei de Sud între 1988 și 1993.

Instanța a stabilit atunci că fostul lider i-a oferit lui Chey 30 de miliarde de woni sud-coreeni dintr-un fond secret („slush fund”) în 1991 și a dispus ca acesta să îi plătească fostei soții 1.380 de miliarde de woni.

Însă Curtea Supremă a anulat anul trecut această hotărâre, considerând că fondurile respective au fost obținute ilegal și, prin urmare, nu puteau fi incluse în patrimoniul comun al soților.

Cazul a captat atenția întregii Corei de Sud.

Ce este SK Group

SK Group a început ca o companie textilă în 1953, însă s-a extins rapid în numeroase domenii de activitate, devenind unul dintre cele mai mari conglomerate ale țării.

În prezent, este al doilea cel mai mare chaebol din Coreea de Sud, după Samsung. Sud-coreenii folosesc servicii de telefonie mobilă de la SK Telecom și își alimentează vehiculele în benzinăriile SK.

Grupul a căpătat notorietate la nivel mondial după ce filiala sa, SK Hynix, a ajuns în centrul boomului inteligenței artificiale (AI).

În luna mai, producătorul de cipuri a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari (750 de miliarde de lire sterline) în capitalizare pe bursa din Coreea de Sud.

Pe măsură ce valoarea SK Hynix a crescut spectaculos, au crescut și prestigiul SK Group, precum și influența președintelui său, Chey Tae-won.

Luna trecută, președintele îl numea pe Chey „erou al poporului”

Luna trecută, președintele Lee Jae Myung l-a lăudat pe Chey, în cadrul prezentării unui amplu plan de investiții în inteligența artificială, numindu-l pe acesta și pe președintele Samsung, JY Lee, „eroi ai poporului coreean”.

Compania a atras, de asemenea, 26,5 miliarde de dolari prin oferta sa publică de acțiuni de la New York, marcând cea mai mare listare realizată vreodată în SUA de o companie străină.

BBC a contactat SK Group pentru un punct de vedere.