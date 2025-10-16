„Divorțul secolului”. Un miliardar a scăpat de obligația de a-i da fostei soții 1 miliard de dolari. Averea lui fusese calculată greșit

1 minut de citit Publicat la 10:05 16 Oct 2025 Modificat la 10:10 16 Oct 2025

Miliardarul Chey Tae-won a scăpat de obligația de a-i plăti fostei sale soții o despăgubire de aproximativ 1 miliard de dolari. FOTO: Getty Images

Miliardarul Chey Tae-won a scăpat de obligația de a-i plăti fostei sale soții o despăgubire de 1,38 trilioane de woni (aproximativ 1 miliard de dolari), în dosarul supranumit de presa locală „divorțul secolului”, după ce Curtea Supremă a Coreei de Sud a dat o decizie în acest sens, scrie BBC.

Instanța supremă a invocat o eroare de calcul care a dus la supraestimarea valorii bunurilor comune ale cuplului și a dispus rejudecarea cauzei.

Cazul a captat atenția întregii țări, întrucât Chey Tae-won este președintele puternicului conglomerat SK Group, iar fosta sa soție, Roh So-young, este fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo.

Căsnicia celor doi s-a destrămat în 2015, după ce Chey a recunoscut public că are un copil cu amanta sa.

Despăgubirea de 1,38 trilioane de woni a fost decisă de un tribunal din capitala Seul în 2024 și a fost considerată cea mai mare sumă acordată vreodată într-un divorț în istoria Coreei de Sud.

Tribunalul de atunci a concluzionat că un fond secret de 30 de miliarde de woni, creat de tatăl lui Roh So-young, fostul președinte Roh Tae-woo, ar fi contribuit la dezvoltarea grupului SK și, prin urmare, putea fi considerat o contribuție la bunurile comune ale cuplului. Chey a contestat această decizie în instanță.

Joi, Curtea Supremă a decis că acel fond secret „pare să fi provenit din mită primită ilegal” de fostul președinte și, prin urmare, nu poate fi considerat parte a bunurilor comune ale soților. „Consider că este foarte important faptul că instanța supremă a declarat clar că a fost greșit să se recunoască acest fond drept o contribuție la proprietatea comună a cuplului”, a declarat avocatul lui Chey, Lee Jae-geun.

Totuși, Curtea Supremă a menținut obligația lui Chey de a plăti o pensie alimentară de 2 miliarde de woni fostei sale soții.

Acțiunile grupului SK au scăzut cu 5,4% joi, după pronunțarea verdictului, investitorii considerând că decizia va prelungi bătălia juridică dintre Chey și Roh.

Pe termen scurt însă, analiștii nu anticipează schimbări majore în conducerea grupului SK, întrucât Chey nu este deocamdată obligat să strângă fonduri pentru plata unei despăgubiri. El controlează principalele subsidiare ale grupului, printre care SK Telecom, SK Square și SK Innovation.

Grupul SK are activități în domenii diverse, de la telecomunicații și energie până la produse farmaceutice și semiconductori.