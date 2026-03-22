A fost descoperită prima specie de Spinosaurus din ultimul secol. Cum ar fi arătat „stârcul iadului”

Conform fosilelor nou identificate, creatura avea probabil un bot lung și îngust pentru a prinde peștii.

Un craniu și oase maxilare fosilizate, descoperite în Niger, aparțineau unei creaturi care avea o creastă osoasă mare în vârful capului și care a trăit acum aproximativ 95 de milioane de ani. Numită Spinosaurus mirabilis, este prima specie de Spinosaurus identificată în mai bine de un secol, scrie CNN.

Descoperirile, publicate pe 19 februarie în revista Science, sugerează că această creatură preistorică este o rudă apropiată a lui Spinosaurus aegyptiacus, un dinozaur gigantic peștivor cu o velă pe spate, descris pentru prima dată în 1915 de paleontologul german Ernst Stromer von Reichenbach.

Această descoperire ar putea răspunde la o întrebare îndelung dezbătută în rândul oamenilor de știință despre speciile de Spinosaurus: erau ei prădători marini care urmăreau prada, animale care se scufundau și înotau după pradă, sau semănau mai mult cu stârcii, care mergeau prin apă, pe țărm, și atacau strategic peștii în apele puțin adânci?

Paul Sereno, autorul principal al studiului și profesor de biologie și anatomie a organismelor la Universitatea din Chicago, a declarat că noua cercetare indică faptul că Spinosaurus este ceea ce el numește un „stârc al iadului”: un vânător semiacvatic, dar la o scară terifiantă.

Conform fosilelor nou identificate, creatura avea probabil un bot lung și îngust pentru a prinde peștii, un gât care putea împinge capul în jos într-o mișcare de înjunghiere și picioare suficient de lungi pentru a vâna în ape puțin adânci.

Când cercetătorii au comparat proporțiile capului, gâtului și membrelor posterioare ale oaselor fosilizate cu cele ale unui stârc albastru adult, asemănările au sugerat că Spinosaurus era adaptat pentru a pândi și a ataca de-a lungul țărmurilor deschise și pe malurile râurilor.

„Însă proba incontestabilă era că fosilele au fost găsite foarte departe în interiorul continentului, ceea ce sugerează că această creatură trăia și vâna de-a lungul sistemelor fluviale și al altor cursuri de apă puțin adânci, mai degrabă decât în ​​mare. Găsirea unui prădător gigantic, adaptat la mediul marin, în mijlocul continentului, ar fi la fel de puțin probabilă ca găsirea unei balene albastre în Chicago”, a spus Sereno.

„O bucată de cap unică”

La fel ca Spinosaurus aegyptiacus, Spinosaurus mirabilis avea o creastă osoasă pe cap, dar la S. mirabilis, structura era mai pronunțată și mai dramatică în comparație cu rudele sale.

„Este o creastă osoasă extravagantă care iese din cap, asemănătoare coafurii tip coc al lui Elvis”, a declarat Steve Brusatte, paleontolog la Universitatea din Edinburgh. El nu a fost implicat în studiu.

„Este o armă foarte proastă”, a spus Sereno despre creasta de pe capul creaturii.

„Este poziționată stângaci, oarecum fragilă și asimetrică. Toate acestea trăsături nu indică utilizarea în luptă, ci spre etalare și semnalizare, poate chiar semnalizare sexuală”, a adăugat el.

Diferența dintre crestele craniene ale fosilelor nou identificate și ale altor rămășițe de Spinosaurus i-a ajutat pe cercetători să confirme că era o specie distinctă în cadrul genului Spinosaurus.

Comparativ cu Spinosaurus aegyptiacus, Spinosaurus mirabilis avea un maxilar inferior și dinți interconectați: o configurație despre care Sereno a spus că „este potrivită pentru a prinde pești alunecoși”.

O „renaștere” în cercetarea dinozaurilor prădători giganți

Studiul aruncă, de asemenea, lumină asupra evoluției Spinosaurus, care s-ar fi putut desfășura în trei faze. În timpul Jurasicului, a apărut craniul său de prinzător de pești. În Cretacicul timpuriu, Spinosaurus a devenit un prădător dominant în jurul anticei Mări Tethys și, chiar înainte de Cretacicul târziu, odată cu deschiderea Oceanului Atlantic, Spinosaurus a atins cele mai mari dimensiuni și a devenit un specialist în ambuscade în ape puțin adânci din Africa de Nord și America de Sud.

„A fost mult timp un dinozaur misterios, dar cu fiecare nouă fosilă descoperită, adevăratul Spinosaurus devine încetul cu încetul mai clar”, a spus Brusatte.

Sereno a subliniat modul în care instrumentele moderne au accelerat cercetarea. Echipa a făcut sute de fotografii și a creat modele 3D ale lui S. mirabilis, permițând cercetătorilor să manipuleze digital fragmentele de creastă și maxilar și să înceapă reconstrucția craniului.

„Noua descoperire fosilă reprezintă o renaștere în cercetarea dinozaurilor prădători giganți”, a spus Matteo Fabbri, profesor asistent la Centrul pentru Anatomie Funcțională și Evoluție al Facultății de Medicină a Universității John Hopkins. Fabbri nu a fost implicat în cercetare.

Dar el a remarcat, de asemenea, că este dificil să se stabilească o nouă specie din fragmente fosile.

„Natura fragmentară a fosilelor nu oferă prea multe cu care să lucrezi, lăsând multe îndoieli cu privire la anatomia reală a animalului”, a spus el.

O replică a craniului de Spinosaurus este expusă la Muzeul Copiilor din Chicago, oferindu-le copiilor oportunitatea de a o vedea.

Pentru Sereno, fosilele nu sunt doar o descoperire științifică majoră, ci o invitație pentru următoarea generație de a se implica în minunea descoperirii.