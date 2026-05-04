Arheologii dezvăluie secretele unei insule artificiale mai vechi decât Stonehenge, aflată într-un lac din Scoția

Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:52 04 Mai 2026

Loch Mor, Insula Lewis, Hebridele Exterioare, Scoția. Sursa foto: Getty Images

O echipă de arheologi a folosit tehnici inovatoare pentru a dezvălui secretele unei insule artificiale mai vechi decât Stonehenge, aflată într-un lac din Scoția, descoperind o platformă mare din lemn ascunsă sub aceasta, relatează The Independent. Experţii au datat descoperirile între anii 3500 și 3300 î.Hr. – în jurul începutului Epocii Bronzului – și au afirmat că această tehnică ar fi fost folosită și în alte situri din apropiere, din întreaga regiune situată în arhipelagul Hebridelor Exterioare, conform BBC.

Insula artificială antică din Loch Bhorgastail, pe Insula Lewis, pare a fi realizată din piatră, însă, cercetătorii de la Universitatea din Southampton au descoperit că, de fapt, a fost construită în întregime pe o platformă din lemn.

Deși se știa că există o anumită cantitate de lemn sub insulă, amploarea structurii din lemn nu a fost descoperită până la începerea săpăturilor și a analizelor. "Așa că a fost o mare surpriză, iar asta s-a întâmplat în 2021, când am început efectiv să săpăm. Înainte de asta, nu știam. Știam doar că ieșeau bucăți de lemn și că trebuia să existe un fel de structură acolo", a declarat dr. Stephanie Blankshein, arheolog la Universitatea din Southampton.

Lucrând cu experți de la Universitatea din Reading, aceștia au folosit o tehnică numită "stereofotogrammetrie"– o metodă de creare a imaginilor computerizate 3D folosind mai multe fotografii 2D – pentru a arăta cum arată insula deasupra și sub nivelul apei, ca o singură structură continuă.

"Când noi am început săpăturile, ne-am dat seama că, de fapt, această structură coerentă, destul de mare, din lemn se afla sub ceea ce ați vedea astăzi ca insula de piatră", a mai explicat dr. Stephanie Blankshein, arheolog la Universitatea din Southampton, au mai notat jurnaliştii publicaţiei The Independent.

În timpul cercetărilor de teren la insula artificială antică, cercetătorii au găsit sub stratul de piatră o structură din lemn și nuiele dispuse în straturi. În plus, au descoperit sute de fragmente de ceramică neolitică scufundate în apa din jur.

"Deși încă nu știm exact de ce au fost construite aceste insule, resursele și forța de muncă necesare pentru realizarea lor sugerează nu doar existența unor comunități complexe, capabile de asemenea realizări, ci și importanța majoră a acestor situri", a mai adăugat dr. Stephanie Blankshein.

O cale de acces din piatră, aflată acum sub apă, leagă malul lacului de insulă insula artificială antică. Situl din Loch Bhorgastail a fost descoperit pentru prima dată în 2009.

BBC a mai scris că prin cercetările de teren desfășurate din 2021, arheologii au evidențiat diferitele etape de dezvoltare ale insulei artificiale antice. Ei au descoperit că acesta a fost construit inițial în urmă cu peste 5.000 de ani și a început ca o platformă circulară din lemn, cu un diametru de aproximativ 23 m, acoperită cu crengi și nuiele.

Aproximativ 2.000 de ani mai târziu, în Epoca Bronzului Mijlociu, a fost adăugat un alt strat de nuiele și piatră, iar circa 1.000 de ani după aceea au avut loc noi intervenții în Epoca Fierului.