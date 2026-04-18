Astronauții Artemis II au uimit chiar și experții NASA. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe specialiști

O fâșie a Pământului este iluminată pe fundalul întunericului spațiului în această fotografie realizată de un membru al echipajului Artemis II printr-o fereastră a navei Orion, în a treia zi a misiunii. Foto: NASA

Nu există îndoială că echipajul misiunii Artemis II a realizat imagini impresionante în timpul istoricei lor călătorii spre Lună. Totuși, chiar și instructorii lor de fotografie de pe Pământ au fost surprinși de nivelul la care au ajuns, scrie petapixel.com.

Paul Reichert și Katrina Willoughby, specialiști în fotografie și video la NASA, au declarat că fiecare astronaut trece inițial prin 4–6 ore de instruire în utilizarea camerelor. După ce primesc o misiune spațială, aceștia participă la încă zece sesiuni dedicate fotografiei, însumând aproximativ 20 de ore.

Willoughby explică faptul că scopul nu este doar obținerea unor imagini „acceptabile”. Astronauții sunt învățați să depășească nivelul de bază și să înțeleagă în profunzime echipamentele, astfel încât să poată valorifica toate opțiunile disponibile și să obțină rezultate relevante din punct de vedere științific.

Cei doi au pregătit echipajul Artemis II folosind simulări realiste: o replică a capsulei Orion și un model gonflabil uriaș al Lunii, suspendat într-un spațiu întunecat. În timpul antrenamentelor, astronauții primesc sarcini concrete și sunt lăsați să găsească singuri soluțiile, pentru a-și dezvolta autonomia — esențială atunci când se află în misiune, fără suport direct.

Reichert subliniază că majoritatea astronauților nu au experiență în fotografie, ceea ce face pregătirea cu atât mai importantă. Rolul camerelor nu se limitează la realizarea unor imagini spectaculoase — ele sunt esențiale pentru desfășurarea misiunii. Dacă apare o problemă tehnică, imaginile sau filmările trimise pe Pământ pot ajuta echipele de la sol să înțeleagă situația și să ofere soluții rapide. De aceea, este crucial ca echipajul să surprindă corect informațiile încă de la prima încercare.

În ceea ce privește echipamentele, misiunea a folosit un aparat foto Nikon D5, lansat în urmă cu aproximativ zece ani, dar testat în condiții de zbor spațial. Potrivit lui Reichert, acesta și-a demonstrat fiabilitatea, inclusiv rezistența la radiațiile de pe Stația Spațială Internațională.

Camera este apreciată și pentru performanța excelentă în condiții de lumină scăzută, ceea ce o face ideală pentru fotografierea Pământului, inclusiv a zonelor aflate în umbră.

Pe lângă aceasta, echipajul a avut la dispoziție și un iPhone 17 Pro Max, adăugat mai târziu în echipament. Totuși, ambele dispozitive s-au confruntat cu aceeași provocare: transmiterea datelor către Pământ. Lățimea de bandă disponibilă în spațiu este limitată, spre deosebire de conexiunile rapide cu care suntem obișnuiți pe Pământ.

Chiar și în aceste condiții, astronauții au reușit să trimită imaginile înainte de amerizarea reușită, demonstrând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii lor.