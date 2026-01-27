Cel mai mare zăcământ de litiu din lume are o latură întunecată. Riscurile extracției din „Salar de Uyuni”

Cererea de litiu împinge acum activitatea industrială către una dintre cele mai cunoscute saline ale planetei, un loc apreciat de mult timp pentru frumusețea și izolarea sa. Noi dovezi arată că extragerea acestui metal poate amplifica discret riscurile toxice, cu consecințe care se extind mult dincolo de amplasamentul minei. Cel mai mare zăcământ de litiu cunoscut din lume se află sub „Salar de Uyuni”, o câmpie sărată din Bolivia. Aici, apa subterană extrem de sărată este pompată și concentrată pentru a alimenta producția de baterii, scrie earth.com.

Turismul și mineritul timpuriu împart acum Salar de Uyuni, pe platoul înalt al Boliviei, unde ploile transformă pentru scurt timp sarea în oglinzi. La Universitatea Duke, o echipă verifică riscurile chimice înainte ca proiectele mari să se extindă, inclusiv noile proiecte pe bază de litiu. Lucrarea este condusă de Avner Vengosh, care studiază modul în care metalele se deplasează prin apă în regiunile miniere și energetice.

„Salar este un loc magic pentru călătorii din întreaga lume care vin să vadă culorile, reflexiile acestui peisaj alb nesfârșit”, a spus Vengosh.

Operatorii pompează apă subterană sărată încărcată cu minerale din straturi cu o adâncime de până la aproximativ 50 de metri, apoi o direcționează în iazuri. Soarele și vântul elimină apa, astfel încât sărurile nedorite se cristalizează, în timp ce litiul dizolvat devine concentrat în fiecare iaz.

Muncitorii mută concentratul final la o instalație care îl transformă în carbonat de litiu, o pulbere folosită în multe baterii. Un raport al Agenției Internaționale pentru Energie estimează că cererea de litiu va crește de peste 40 de ori până în 2040.

În studiu, echipa a urmărit apa și deșeurile dintr-o operațiune pilot, începând cu produsul brut și terminând la uzina respectivă.

Testele de laborator au fost folosite pentru a măsura aciditatea și a urmări cantități mici de metale și săruri pentru a vedea cum se schimbă chimia în diferite locații.

Eșantionarea pentru studiu a inclus apă naturală pompată subteran, apă din opt iazuri și fluxuri de ape uzate de la instalația de procesare.

Apa naturală rămâne aproape neutră și conține arsenic, un element toxic care dăunează nervilor și organelor, în concentrații mari.

Aciditatea crește odată cu concentrația

Pe măsură ce „saramura” se concentrează, fiecare iaz lasă un volum mic cu mai mult material dizolvat, iar apa devine mai dură. Măsurătorile arată că pH-ul, o scală care urmărește cât de acidă este apa, scade până la aproximativ 3,2 în cea mai concentrată apă.

În testele lor, apa a atins o concentrație de aproximativ 36% în greutate de săruri dizolvate în apă. Aciditatea poate schimba formarea mineralelor și poate, de asemenea, limita locul în care pot fi depozitate sau eliberate lichidele reziduale.

Arsenicul, cel mai mare semnal de alarmă

Arsenicul devine cel mai mare semnal de alarmă pe măsură ce secvența iazului progresează, deoarece metalul rămâne dizolvat. Până la ultimul iaz, arsenicul a atins aproape 50 de părți per milion, un nivel remarcabil în mineritul din zonele sărate.

„Acest nivel de arsenic este extrem de ridicat”, a spus Vengosh, notând rezultatul după ce grupul său a comparat probele din fiecare iaz.

Orice scurgere sau deversare intenționată poate răspândi acel metal concentrat pe crusta de sare, de unde se hrănesc păsările și insectele.

Fauna sălbatică din jurul zonelor sărate trăiește adesea cu crustacee mici și alge, astfel încât contaminanții pot pătrunde în lanțul trofic.

Bioacumularea, acumularea de substanțe chimice în organisme, în timp, poate crește dozele interne chiar și atunci când nivelurile apei par modeste.

Testele de laborator au arătat că Artemia franciscana, o specie de crevete, a tolerat concentrații de arsenic de până la 8 părți per milion, în timp ce niveluri mai ridicate au început să reducă rata de supraviețuire.

Eliminarea apelor uzate nu este simplă

Instalația de procesare produce propriile fluxuri de ape uzate, iar compoziția chimică a acestora nu corespunde cu apele iazului. Unele cursuri de apă au un pH ridicat, aproape de 10, iar această alcalinitate poate schimba modul în care metalele se dizolvă sau se tasează.

Comparativ cu apele din iazuri, cele uzate din instalații conțin mai puțin arsenic și bor, elemente care pot dăuna plantelor în doze mari.

Reinjectarea apei uzate sau înapoi în subteran poate avea un efect invers, prin blocarea fluxului subteran sau diluarea litiului rămas.

Menținerea stabilității ecosistemului

Extragerea unor volume mari de apă poate duce la tasarea terenului, adică la scufundarea lentă a solului pe măsură ce fluidele sunt îndepărtate, de-a lungul bazinelor sărate.

Un model tridimensional al Salar leagă pomparea apei de modificările pânzei freatice care se extinde dincolo de zona de producție.

Astfel de picături pot usca zonele umede din apropiere și fântânile puțin adânci, în special acolo unde apa dulce se află aproape de acviferul sărat.

Comunitățile indigene trăiesc în jurul câmpiei sărate, iar fântânile și zonele lor de pășunat depind de apa insuficientă într-un climat uscat. Dacă apele uzate miniere scapă de retenție, metalele pot pătrunde în aprovizionarea cu apă potabilă sau în fauna sălbatică, apoi pot ajunge la oameni prin alimente și praf.

Un proiect paralel al cercetătorilor de la Duke evaluează impactul asupra sănătății și bunăstării, alături de monitorizarea chimică a apei din apropierea comunităților.

„Considerăm litiul ca fiind viitorul securității energetice, așa că încercăm să-l analizăm din perspective diferite pentru a asigura o dezvoltare și aprovizionare durabile”, a declarat Vengosh.

Luate împreună, rezultatele chimice arată că prin concentrarea litiului se concentrează și aciditatea și metalele, astfel încât controlul deșeurilor devine o problemă centrală de proiectare.

O mai bună izolare, studiile atente de reinjectare și monitorizarea transparentă a comunității pot limita daunele, dar numai dacă extinderea rămâne legată de date.