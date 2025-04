Cele mai puternice semne de viață extraterestră din istorie au fost înregistrate pe o planetă de doua ori mai mare decât Pământul

Oamenii de știință au găsit noi dovezi că o planetă îndepărtată ce orbitează în jurul unei alte stele ar putea găzdui viață, relatează BBC.

O echipă de la Universitatea Cambridge care studiază atmosfera unei planete numite K2-18b a detectat semne ale unei molecule produse pe Pământ de organisme simple.

Semnătura chimică a moleculei a fost detectată în atmosfera lui K2-18b cu ajutorul telescopului spațial James Webb, JWST, al agenției spațiale americane, NASA.

Potrivit cercetătorilor, este a doua și cea mai promițătoare astfel de descoperire de până în prezent.

Atât echipa de la Cambridge, cât și cercetătorii independenți subliniază că sunt necesare mai multe date pentru a confirma aceste rezultate.

"Aceasta este cea mai puternică dovadă de până acum că este posibil să existe viață acolo. Pot spune în mod realist că vom putea confirma această descoperire în decurs de unul până la doi ani", a declarat pentru BBC profesorul Nikku Madhusudhan, cercetător principal al echipei de la universitatea britanică.

K2-18b este de două ori și jumătate mai mare decât Pământul și se află la șapte sute de trilioane de mile distanță de Terra.

JWST, telescopul care a făcut posibilă descoperirea, este atât de avansat încât poate analiza compoziția chimică a atmosferei lui K2-18b pe baza luminii care o tranzitează și care provine de la micul soare roșu în jurul căruia orbitează planeta.

The James Webb Space Telescope (JWST) has tentatively detected dimethyl sulfide in the atmosphere of exoplanet K2-18b, a molecule only produced by living organisms on Earth, indicating the presence of life.



This discovery is exciting but requires further observations to confirm. pic.twitter.com/tNaWclaepp