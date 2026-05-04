Cercetătorii au aflat la cât timp după naștere atinge apogeul depresia postnatală. Peste 2 milioane de gravide au luat parte la studiu

Publicat la 15:09 04 Mai 2026

Un studiu internaţional, efectuat pe un eşantion de peste 2 milioane de femei şi fete, a constatat că depresia majoră atinge un nivel maxim la aproximativ două săptămâni după naştere, subliniind necesitatea screeningului timpuriu, transmite agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Studiul, condus de Universitatea din Queensland (UQ) şi publicat în The Lancet Psychiatry, a analizat date din 780 de studii internaţionale, care au monitorizat sănătatea mintală a gravidelor şi în perioada postnatală, de la concepţie până la un an după naştere, se arată într-un comunicat emis vineri de UQ.

Cercetătorii au constatat că, deşi depresia majoră afectează aproximativ 4,3% dintre femei la nivel global, prevalenţa ajunge la 6,2% în timpul sarcinii şi la 6,8% în anul următor din perioada postnalală, atingând un maxim de 8,3% la două săptămâni după naştere.

Studiul a identificat, de asemenea, variaţii regionale, cele mai ridicate rate fiind înregistrate în sudul Africii subsahariene şi în Asia de Sud, iar cele mai scăzute în regiunile cu venituri ridicate din Asia-Pacific. În Australasia, prevalenţa a fost uşor sub media globală.

Diferenţele în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală, barierele în calea îngrijirii şi factorii culturali contribuie, probabil, la diferenţele regionale, a declarat Paul Miller, cercetător asociat la UQ şi coautor al studiului.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]