Cercetătorii au descoperit bolovani roz, neobișnuiți, în Antarctica. Aceștia i-au condus către o structură gigantică sub gheață

Rocile au atras atenția prin contrastul puternic cu terenul vulcanic întunecat din jur. Getty Images

O serie de bolovani de culoare roz, observați pe crestele munților din vestul Antarcticii, i-au ajutat pe cercetători să descopere o structură uriașă ascunsă adânc sub calota de gheață, scrie Daily Galaxy.

La prima vedere, rocile au atras atenția prin contrastul puternic cu terenul vulcanic întunecat din jur. Prezența lor pe vârfuri înalte a ridicat însă o întrebare importantă: cum au ajuns acolo, dacă acest tip de granit se formează în mod normal în adâncul scoarței terestre?

Pentru a afla răspunsul, o echipă de cercetători a analizat probele de rocă și a folosit măsurători geofizice realizate din aer. Primele rezultate au arătat că granitul are foarte mulți ani vechime, ceea ce înseamnă că nu are legătură cu rocile vulcanice mai recente din zonă.

Această descoperire i-a determinat pe specialiști să caute sursa în profunzime. Cu ajutorul variațiilor câmpului gravitațional al Pământului, aceștia au identificat o formațiune masivă de granit ascunsă sub gheață, întinsă pe zeci de kilometri, sub ghețarul Pine Island.

Structura descoperită ar avea aproximativ 100 de kilometri lățime și șapte kilometri grosime, iar compoziția sa corespunde perfect cu cea a bolovanilor găsiți la suprafață.

Explicația pentru poziția neobișnuită a rocilor ține de mișcarea ghețarilor de-a lungul timpului. Acestea au fost transportate pe distanțe mari de masele de gheață, care și-au schimbat direcția și forma de-a lungul erelor, ajungând chiar să împingă materialul spre zone mai înalte.

Cercetătorii spun că astfel de roci sunt adevărate „arhive naturale”, oferind indicii despre evoluția calotei glaciare din Antarctica și despre modul în care aceasta s-ar putea modifica în viitor, pe fondul schimbărilor climatice.