Cercetătorii au găsit "o nouă formă de viaţă", care are 8 metri înălţime şi e veche de 370 de milioane de ani. Sursa foto: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit, în Scoţia, o fosilă veche de 370 de milioane de ani, o formă de viață complet nouă, cu o înălţime de 8 metri. Fosila Prototaxites semăna cu un trunchi de copac gigantic, lemnos, fără o coroană cu frunze și inițial se credea că este o formă de ciupercă, notează The Telegraph.

Doar că noi studii efectuate la Universitatea din Edinburgh și Muzeele Naționale ale Scoției au arătat că fosila nu este nici ciupercă, nici plantă, ci o nouă formă de viață care a dispărut acum aproximativ 370 de milioane de ani.

Cercetătorul Sandy Hetherington a declarat: "E o formă de viaţă, dar nu așa cum o știm acum, prezentând caracteristici anatomice și chimice distincte de viața fungică sau vegetală și, prin urmare, aparținând unei ramuri evolutive a vieții complet dispărute.”

Ce au aflat cercetătorii

Oamenii de ştiinţă au analizat, mai întâi, compoziția moleculară a fosilelor din silexul Rhynie, vechi de 407 milioane de ani, un depozit sedimentar din apropierea orașului Rhynie, Aberdeenshire. Fosilele de Prototaxites au fost colectate pentru prima dată în 1843, dar abia 14 ani mai târziu, J. W. Dawson, un om de știință canadian, a studiat fosilele și a crezut că sunt conifere gigantice parțial putrede.

De asemenea, părea să nu aibă rețeaua extinsă de micelii subterane – vastele rădăcini ale ciupercilor – pentru a obține suficient carbon organic pentru a-și menține dimensiunea gigantică.

O nouă analiză a descoperit că specimenele erau chimic și structural distincte de ciupercile contemporane și că „cel mai bine este atribuit unei linii eucariote complet dispărute”.