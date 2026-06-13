Cercetătorii plănuiesc să pulverizeze substanțe chimice în câmpul magnetic al Pământului pentru a ne proteja de furtunile solare

Cercetătorii propun "airbaguri" spațiale pentru a proteja Pământul de furtunile solare puternice. Sursa foto: Getty Images

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Boston propune o metodă de a întări în mod activ magnetosfera terestră pentru a face față furtunilor solare, folosind o flotă de sateliți meniți să preia impactul major al furtunilor solare, înainte ca acestea să lovească Terra, relatează Space.com. Substanțele chimice lansate de sateliți la marginea câmpului magnetic al Pământului ar putea funcționa ca niște "airbaguri" menite să protejeze planeta de efectele devastatoare ale erupțiilor solare, potrivit unui nou studiu.

Cercetătorii au prezentat o strategie fără precedent pentru protejarea planetei noastre de furtunile solare puternice prin consolidarea activă a magnetosferei Terrei – scutul natural care deviază particulele solare periculoase. Abordarea, detaliată în jurnalul Space Weather, presupune utilizarea unor sateliţi pentru a elibera substanțe chimice ionizate în spațiu, creând o barieră artificială de plasmă capabilă să reducă impactul furtunilor geomagnetice, relatează Space.com şi Daily Galaxy.

Atunci când furtuni solare puternice se îndreaptă spre Pământ, prima linie de apărare a planetei este scutul său magnetic, o bulă de linii de câmp magnetic care reflectă o mare parte din particulele ionizate provenite de la Soare. Până în prezent, omenirea nu are soluții în fața acestor fenomene, putând doar să le prevadă și, apoi, să se pregătească de impact.

Echipa de la Universitatea din Boston, coordonată de cercetătorul Brian Walsh, a propus un concept denumit "StormWall", ce folosește simulări computerizate pentru a arăta că întărirea magnetosferei poate reduce intensitatea unei furtuni geomagnetice majore cu mai mult de jumătate.

Acest sistem ar putea proteja sateliții vulnerabili, rețelele de comunicații globale, sistemele GPS și rețelele electrice de potențiale perturbări majore sau catastrofale.

"Oamenii se gândesc că spațiul este enorm, Soarele este masiv, iar noi nu avem decât să stăm aici și să primim orice ne trimite. Dar ceea ce am descoperit noi este că putem să avem un impact asupra acestor fenomene", a declarat cercetătorul Brian Walsh într-un comunicat.

În momentul în care au loc erupțiilor solare deosebit de puternice, scutul natural al Pământului poate fi străpuns printr-un proces numit reconectare magnetică. Atunci când câmpurile magnetice purtate de vântul solar se aliniază perfect cu câmpul magnetic al Pământului, acestea se conectează temporar, deschizând o fereastră prin care cantități masive de energie solară se poate revărsa în spațiul apropiat de Pământ, declanșând furtuni geomagnetice.

Conceptul StormWall este conceput pentru a întrerupe acest proces. Sistemul ar desfășura șase sateliți pe orbită geosincronă. Fiecare satelit ar transporta depozite de "material de încărcare în masă" – substanțe precum bariu, litiu, sodiu sau calciu - care pot fi stocate în siguranță ca solid sau lichid și vaporizate la comandă.

Dacă se detectează o furtună solară periculoasă care se îndreaptă spre Pământ, controlorii misiunii ar comanda flotei să elibereze materialul. Lumina Soarelui ar ioniza rapid particulele vaporizate, transformându-le într-un nor de plasmă încărcată electric, notează studiul.

Această plasmă artificială s-ar deplasa spre marginea magnetosferei orientată spre Soare, îngroșând efectiv granița dintre Pământ și vântul solar care intră. Prin adăugarea de masă la această frontieră critică, echipa a descoperit că ar putea bloca eficiența reconectarii magnetice, forțând vremea spațială dură să se deplaseze în jurul și pe lângă planeta noastră.

"Este ca și cum oamenii dintr-un sat văd un râu revărsându-se – poate că pot prezice când se va întâmpla asta, dar probabil că și mai bine ar fi dacă ar putea construi un dig", a mai explicat Brian Walsh în cadrul declaraţiilor, adăugând: "Asta propunem noi aici".

Pentru a testa viabilitatea conceptului, cercetătorii au simulat furtuna geomagnetică istorică din mai 2024. Un model a recreat evenimentul în condiții normale, în timp ce un al doilea a simulat efectele furtunii cu scutul plasmatic StormWall activ.

Rezultatele au arătat că, deși StormWall nu ar elimina complet o furtună geomagnetică, ar putea reduce intensitatea acesteia cu peste 50%, potrivit studiului. Prin perturbarea fluxului de energie la limita magnetosferei, plasma artificială ar forța, în esență, vremea spațială să se deplaseze în jurul și pe lângă planeta noastră, notează lucrarea.

"Când aplici niște principii fizice cu adevărat serioase, funcționează. Și cantitatea de masă de care avem nevoie, capacitățile de lansare - toate sunt în limitele capacităților noastre", a spus Walsh în declarație.

Pentru a oferi o acoperire suficientă, flota ar trebui să transporte colectiv o încărcătură utilă echivalentă cu capacitatea a 12 cisterne cu petrol, potrivit declarației. Acest lucru nu ar fi ieftin, iar costurile ar fi încărcate și mai mult de faptul că, odată ce încărcătura utilă este descărcată și fotoionizează, sistemul devine expirat și nu ar putea fi reînnoit – ceea ce îl face o soluție "unică".

Cu toate acestea, pe măsură ce companiile private investesc miliarde în infrastructura orbitală și se gândesc la lansarea de centre de date spațiale, Walsh și echipa sa susțin că matematica financiară ar putea înclina în curând în favoarea unei astfel de apărări proactive.

Studiul recunoaște, de asemenea, că modificarea unui sistem interconectat necesită o evaluare atentă a consecințelor neintenționate. Riscul contaminării pe termen lung prin utilizarea abordării StormWall este scăzut, adaugă acesta, deoarece plasma artificială ar părăsi sistemul "relativ repede", fiind măturată de vântul solar în aproximativ șase ore, în loc să reintre în atmosfera Pământului.

În plus, pentru că magnetosfera acoperă întregul glob, StormWall ar servi drept scut colectiv pentru întreaga planetă, mai spun cercetătorii.

"Dacă ar fi construit, dacă ar fi implementat, (acest sistem) ar ajuta toți oamenii de pe planetă", mai susține cercetătorul Brian Walsh în declarație.