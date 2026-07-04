Ciuperca misterioasă care face an de an sute de chinezi să halucineze spiriduși care se urcă pe mobilă

Ciuperca este un aliment popular la nivel local, cunoscut pentru gustul său savuros. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

An de an, sute de chinezi ajung în spital după ce mănâncă o ciupercă care îi face să halucineze creaturi mici, asemănătoare elfilor sau spiridușilor, care intră pe sub uși, se târăsc pe pereți și se agață de mobilă. Medicii din provincia Yunnan din China nu sunt deloc surprinși când pacienții încep să-și descrie simptomele. În afara acestei regiuni însă, această ciupercă ciudată rămâne un mister. Un om de știință încearcă acum să-i deslușească secretele, relatează BBC.

Medicii de la un spital din provincia Yunnan din China tratează sute de pacienți cu astfel de halucinații an de an. În cazul tuturor, cauza este aceeași: Lanmaoa asiatica, un tip de ciupercă care crește în simbioză cu pinii din pădurile din apropiere.

Ciuperca, gătită în casele localnicilor din Yunnan

Ciuperca este un aliment popular la nivel local, cunoscut pentru gustul său savuros. Se cinde în piețe, apare în meniurile resturantelor și e gătită și de localnici în propriile bucătării în timpul sezonului de vârf al ciupercilor, între iunie și august.

Oamenii nu o consumă pentru efectul halucinogen atipic, dar dacă nu au răbdare și o mănâncă înainte să fie perfect gătită ajung în spital.

„La un restaurant hot pot cu ciuperci din regiune, chelnerul a setat un cronometru pentru 15 minute și ne-a avertizat: 'Nu mâncați înainte să se oprească cronometrul, altfel s-ar putea să vedeți omuleți'. E ceva știut de toată lumea în cultura de acolo”, și-a amintit Colin Domnauer, doctorand în biologie la Universitatea din Utah și la Muzeul de Istorie Naturală din Utah, care studiază L. asiatica.

O ciupercă misterioasă: nu se știe ce provoacă halucinațiile

În afara acestei regiuni, ciuperca e foarte puțin cunoscută, deși au existat mai multe relatări despre efectele sale psihedelice. Mai mulți micologi au încercat să-i identifice specia. Fără succes.

Colin Domnauer vrea să schimbe asta și este hotărât să rezolve misterul acestei specii de ciuperci și să identifice ingredientul necunoscut care provoacă halucinațiile atât de stranii, dar totuși comune ale consumatorilor.

„Mi s-a părut atât de bizar că ar putea exista o ciupercă care să provoace halucinații ca de basm, raportate în toate culturile și în toate timpurile. m rămas perplex și curiozitatea m-a împins să aflu mai multe.”, spune Domnauer.

Informații scrise despre această ciupercă apar în literatura academică încă din 1991. Relatări despre „halucinații liliputane” au fost în provincia Yunnan, dar și în Papua Noua Guinee,

În anii '60, chiar au fost colectate exemplare din speciile suspecte din Papua Noua Guinee și trimise chimistului elvețian Albert Hofmann, care a descoperit LSD, să le testeze. Dar Hofmann nu a reușit să identifice nicio moleculă de interes.

L. asiatica și-a primit oficial numele în 2015. Nu a fost însă studiată suficient așa se cunosc prea puține detalii despre proprietățile sale psihoactive.

Astfel, primul obiectiv al lui Domnauer a fost să stabilească adevărata identitate a speciei. În 2023, el a călătorit în Yunnan în timpul sezonului de vârf de vară al ciupercilor. El a inspectat piețele de ciuperci din provincie și i-a întrebat pe vânzători care dintre ciuperci îi face „să vadă pitici”. Le-a cumpărat pe cele arătate de vânzătorii care chicoteau, apoi a adus specimenele în laborator pentru a le secvenția genomul.

Astfel s-a confirmat identitatea lui L. asiatica, spune el. În cercetările pe care le pregătește pentru publicare, extractele chimice din specimenele de laborator au produs modificări comportamentale la șoareci, similare cu cele raportate la oameni. După administrarea extractelor din ciuperci, șoarecii au trăit o perioadă de hiperactivitate, urmată de o stare de amorțeală prelungită în care rozătoarele nu s-au mișcau prea mult.

Domnauer a descoperit specia și în Filipine.

Doctorandul și echipa sa încearcă să identifice compusul chimic din L. asiatica care provoacă halucinațiile neobișnuite. Testele actuale sugerează că nu este probabil legat de niciun alt compus psihedelic cunoscut.

În primul rând, halucinațiile pe care le generează sunt neobișnuit de lungi, durează de obicei între 12 și 24 de ore și, în unele cazuri, se poate ajunge chiar la spitalizări de până la o săptămână.

Aceste halucinații extinse ar putea explica de ce oamenii din China, Filipine și Papua Noua Guinee nu par să aibă o tradiție de a căuta în mod intenționat L. asiatica pentru efectele sale psihoactive, conform constatărilor lui Domnauer. „A fost întotdeauna consumată ca aliment”, spune Domnauer, halucinațiile fiind un efect secundar neașteptat.

Mai există o diferență interesantă: alți compuși psihedelici cunoscuți produc de obicei halucinații care nu doar că variază de la o persoană la alta, dar chiar și la același individ experiențele sunt diferite. Cu L. asiatica însă „aceeași viziune cu oameni de mici dimensiuni se repetă în mod constant, indiferent de context”, spune Domnauer. „Nu știu nimic altceva care să producă halucinații atât de consistente.”

Descifrarea misterelor acestei ciuperci nu va fi o sarcină ușoară, a spus Domnauer, dar, la fel ca în cazul studiilor despre alți compuși psihedelici, cercetările științifice din jurul ei ar putea ajunge să atingă întrebări esențiale privind conștiința și relația dintre minte și realitate.

Cercetătorii estimează că mai puțin de 5% din speciile de ciuperci din lume au fost studiate, ceea ce evidențiază ce „potențial enorm” de descoperire există încă în ecosistemele tot mai reduse ale lumii, a spus Giuliana Furci, micolog și fondator și director executiv al Fundației Fungi, un grup non-profit dedicat descoperirii, documentării și conservării ciupercilor.