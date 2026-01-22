Descoperire arheologică, într-un loc neașteptat din Roma: A fost găsit un sanctuar antic dedicat lui Hercule, vechi de 2.400 de ani

Arheologii au descoperit un sanctuar al lui Hercule si morminte ale elitelor Romei antice. Sursa foto: Ministero della Cultura Italia

Două morminte aparținând elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, și un sanctuar dedicat semi-zeului Hercule, au fost descoperite, în afara zidurilor Romei antice, în apropierea străzii Via Pietralata din nord-estul Romei moderne, potrivit Live Science.

Mormintele, sub formă de camere funerare îngropate, se aflau împreună într-un complex funerar și în apropierea a ceea ce pare să fi fost un sanctuar dedicat semizeului grec Hercule, un simbol popular al protecției pentru romani. Săpăturile includ un segment de drum antic și două mari bazine sau rezervoare monumentale, care probabil erau folosite în ceremonii sacre.

Odată cu aceste descoperiri, suburbiile Romei „se dezvăluie ca depozitare ale unor amintiri profunde, încă neexplorate”, a declarat Daniela Porro, arheologul-șef al guvernului pentru Roma, într-un comunicat.

Dovezi ale unei ocupări antice în zona Via Pietralata au fost descoperite încă din anii 1990, iar săpăturile în zona sanctuarului au început în 2022, sub conducerea arheologului guvernamental Fabrizio Santi. Zona se afla în afara zidurilor Romei antice, dar astăzi este un cartier al orașului modern.

Echipa arheologică a descoperit ulterior monede de bronz care indică faptul că sanctuarul a fost folosit între secolele al V-lea sau al IV-lea î.Hr. — perioadă în care Roma ar fi fost o republică, deși arheologii nu sunt de acord asupra datelor exacte — și secolul I d.Hr., când Roma devenise deja un imperiu.

Unele relatări din mass-media au susținut că descoperirile ar fi inclus șase figurine de bronz reprezentându-l pe Hercule, însă rapoartele Ministerului italian al Culturii nu menționează astfel de artefacte. De fapt, sanctuarul avea cândva o statuie centrală, dar aceasta lipsește în prezent, se arată în comunicat.

Locuitori antici bogați

Mormintele ar putea reprezenta dovezi că zona era ocupată de un grup familial bogat, cunoscut sub numele de gens romană, a declarat Santi într-un alt comunicat. Unul dintre mormintele recent descoperite conține un sarcofag de piatră și trei urne cu cenușă, iar celălalt adăpostește scheletul unui bărbat adult.

Cele două bazine sau rezervoare de piatră au fost construite cu mai mult de 100 de ani după morminte. Cel mai mare avea peste 28 de metri lungime, aproximativ 10 metri lățime și circa 2,1 metri adâncime, în timp ce celălalt era puțin mai mic, dar aproape de două ori mai adânc.

„Ar putea fi structuri legate de ritualuri sau, mai puțin probabil, de activități productive ori de colectarea apei”, a spus Santi. „Un studiu științific aprofundat ne va permite să contextualizăm aceste descoperiri și să înțelegem rolul lor în peisajul antic.”

Drumul antic era un element-cheie al sitului, a adăugat el. Acesta ducea către o mică clădire de cult numită sacellum (latină pentru „sanctuar”), dedicată unui zeu — probabil eroul divinizat Hercule, a cărui venerare era populară în acea zonă.

Hercule a fost versiunea romană a eroului grec Herakles (sau Heracle), despre care se spunea că era fiul zeului Zeus (Jupiter pentru romani) și al muritoarei Alcmena. Era legendar pentru forța sa incredibilă, iar cultul său, ca simbol al protecției și virtuții, a fost larg răspândit în Roma timp de multe secole.