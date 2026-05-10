Descoperire incredibilă în Anzi. Un arbore gigant de peste 20 de metri, înrudit cu roșiile și cartofii

O descoperire importantă a fost făcută în America de Sud. Un arbore misterios ce a figurat timp de 20 de ani în registrele științifice fără o clasificare clară, a fost scos la lumină. Deși morfologia sa amintește de plantele de grădină obișnuite, acesta impresionează prin dimensiunile sale gigantice și habitatul său izolat din Anzi, potrivit Times of India.

După un efort de cercetare întins pe mai mulți ani, acest gigant de 20 de metri a primit, în cele din urmă, un nume oficial: Daturodendron . Deși pare greu de crezut, arborele face parte din aceeași familie cu roșiile și cartofii (Solanaceae), demonstrând diversitatea uluitoare a acestei grupe de plante.

Cercetători de la Universitatea din Cartagena și de la Royal Botanic Gardens au folosit analize filotranscriptomice avansate, studiind aproape 300 de gene. Rezultatele au arătat că acest arbore reprezintă o ramură „soră” pentru restul grupului din care face parte, completând o verigă importantă lipsă din istoria evolutivă a acestor plante. În viitor, inițiativele de conservare se vor concentra pe protejarea acestor habitate unice din Anzi, pentru a păstra diversitatea genetică.

Daturodendron, arborele uriaș înrudit cu legumele obișnuite

Potrivit studiilor, speciile din genul Daturodendron pot atinge până la 20 de metri înălțime, o dimensiune impresionantă în comparație cu rudele lor mult mai mici. Spre deosebire de roșii sau cartofi, care sunt plante erbacee, acesta crește sub formă de arbore.

Face parte din tribul Datureae, același grup din care provin și plantele cunoscute sub numele de „trâmbița îngerilor” (Brugmansia). Cercetătorii au identificat acest nou gen datorită unor trăsături distincte: flori atârnate sau înclinate, corole rezistente și forme specifice ale semințelor.

Cum ajută acest arbore la înțelegerea evoluției fructelor

Clasificarea nu s-a bazat doar pe aspect. Oamenii de știință au folosit și dovezi filotranscriptomice și metabolomice. Prin secvențierea ADN-ului, au descoperit că Daturodendron este linia de bază (sau „soră”) pentru restul tribului Datureae, păstrând trăsături genetice ale strămoșului comun al multor plante din această familie.

Conform cercetărilor publicate în revista Taxon, acest arbore oferă indicii importante despre modul în care fructele cărnoase au evoluat în fructe uscate care se deschid pentru a elibera semințele, așa cum se întâmplă la multe specii din familia Solanaceae.

Un arbore rar, întâlnit doar în Anzi

Genul Daturodendron nu impresionează doar prin dimensiuni, ci și prin importanța sa științifică. Produce alcaloizi tropanici precum scopolamina și hiosciamina, substanțe cunoscute din plante medicinale, dar și din specii cu efecte halucinogene sau toxice.

Potrivit datelor publicate pe ResearchGate și în baza Global Biodiversity Information Facility (GBIF), acești arbori cresc exclusiv în zonele înalte din Columbia și Peru.