Descoperire surprizătoare în neuroștiință: A învăța limbi străine ar putea întârzia îmbătrânirea creierului chiar și cu 13 ani

Persoanele care vorbesc mai multe limbi străine par să aibă un creier mai tânăr. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Persoanele care vorbesc mai multe limbi străine par să aibă un creier mai „tânăr” decât cele care vorbesc o singură limbă, potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinței Federației Europene a Societăților de Neuroștiințe (FENS), desfășurată la Barcelona, transmite The Guardian.

Rezultatele cercetării arată că persoanele bilingve aveau un creier care părea, în medie, cu aproximativ șase ani mai tânăr decât vârsta lor cronologică.

În cazul celor care vorbeau trei limbi, diferența era de aproximativ șapte ani, iar pentru persoanele care stăpâneau patru limbi, creierul părea cu până la 13 ani mai tânăr.

Contează și momentul în care începi să înveți o limbă străină

Cercetătorii susțin că beneficiile nu depind doar de numărul limbilor vorbite, ci și de nivelul de competență și de momentul în care a fost învățată a doua limbă. Cu cât o persoană începe mai devreme să învețe o limbă străină și o folosește mai bine, cu atât efectele asupra sănătății creierului par să fie mai pronunțate.

Studiul a fost realizat de oameni de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda, care au analizat activitatea cerebrală a 728 de persoane din regiunea bască, cunoscută pentru gradul ridicat de multilingvism. Participanții vorbeau spaniolă, bască, franceză și/sau engleză.

Datele culese au fost analizate și cu inteligența artificială

Pentru evaluarea vârstei neurologice, cercetătorii au folosit magnetoencefalografia, o tehnică ce măsoară activitatea electrică a creierului.

Datele au fost apoi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a stabili nivelul normal de conectivitate cerebrală în funcție de vârstă.

Rezultatele au fost ulterior validate pe un al doilea grup de 144 de persoane, împărțite în mod egal între vorbitori de una, două, trei și patru limbi.

Potrivit coordonatoarei studiului, dr. Lucia Amoruso, experiența multilingvă funcționează ca un continuum: nu este vorba doar despre faptul că o persoană este bilingvă sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței de utilizare a mai multor limbi.

Autorii studiului au luat în calcul factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație al participanților, însă atrag atenția că nu pot exclude influența altor elemente, precum stilul de viață, implicarea socială sau alte activități benefice pentru sănătatea creierului.

Și alți specialiști au îndemnat la prudență în interpretarea rezultatelor. Deși multilingvismul pare să fie asociat cu o rezistență mai mare a creierului la îmbătrânire, este posibil ca persoanele care vorbesc mai multe limbi să aibă și alte obiceiuri sănătoase, precum lectura, învățarea continuă sau practicarea unui instrument muzical, care contribuie la menținerea funcțiilor cognitive.