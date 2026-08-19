Au apărut cele mai clare imagini cu craterul făcut pe Lună de racheta lui Elon Musk. Două elemente atrag atenția

1 minut de citit Publicat la 08:43 19 Aug 2026 Modificat la 09:04 19 Aug 2026

Imagini ale zonei de impact de pe Lună, înainte și după coliziunea cu racheta SpaceX. Foto: Profimedia Images

Un vehicul al Agenției spațiale americane, NASA, a furnizat cele mai clare imagini de până acum ale craterului produs de o rachetă SpaceX care s-a prăbușit recent pe astrul nopții, relatează Associated Press.

NASA a publicat marți fotografii "înainte și după impact" ale zonei în care a căzut racheta scăpată de sub control a companiei SpaceX, fondată de multi-miliardarul Elon Musk.

Etajul superior al rachetei Falcon a lovit Luna cu o viteză de 8.700 km/h în data de 5 august, după ce a rătăcit prin spațiu mai bine de un an.

Anterior, misiunea SpaceX care a utilizar această rachetă a lansat în 2025 o pereche de module destinate experimentelor și un mic rover lunar.

Pe baza noilor fotografii realizate de Lunar Reconnaissance Orbiter (imaginile următoare, înainte și după impact), specialiștii au stabilit că noul crater pare să aibă un diametru de 18 metri și o adâncime de până la 3 metri.

Ce sunt dârele întunecate și luminoase care apar în fotografia realizată după impact

Dâre întunecate și luminoase sunt vizibile iradiind dinspre crater.

Liniile întunecate reprezintă material lunar aflat aproape de suprafață, modelat timp de miliarde de ani de efectele vântului solar, raze cosmice și ciocniri cu micrometeoriți.

Dârele luminoase indică roci și sol lunar proaspăt "excavat", aruncat de la o adâncime mai mare.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a fotografiat craterul la o săptămână după coliziune, de la 96 de kilometri înălțime în timp ce se rotea în jurul Lunii cu o viteză de o milă (1,6 km) pe secundă.

Datorită specificității orbitei LRO, agenția spațială americană a trebuit să aștepte pentru ca zona respectivă să treacă prin câmpul vizual al vehiculului său.

Coordonatorii de zbor de la NASA au modificat înclinarea acestuia pe orbita lunară, astfel încât camerele sale să fie îndreptate spre locul impactului.

LRO se mișcă în jurul Lunii din 2009, servind ca instrument de recunoaștere al NASA, în cadrul eforturilor de a-i readuce pe oameni pe suprafața astrului nopții.

Primele imagini ale impactului dintre racheta Falcon și Lună, mai puțin clare decât cele prezentate marți, au fost realizate de vehiculul spațial sud-coreean Danuri, amintește Associated Press.