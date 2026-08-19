Astronomii au găsit cea mai rapidă stea din galaxie. Gonește cu 25.000 km pe secundă și ar putea ajuta la testarea teoriei lui Einsten

Astronomii au găsit cea mai rapidă stea din galaxie. Foto: Getty Images

Astronomii au identificat cea mai rapidă stea cunoscută din Calea Lactee. Numită S301, aceasta se deplasează cu aproximativ 25.000 de kilometri pe secundă în jurul găurii negre supermasive Sagittarius A*, aflată în centrul galaxiei.

Viteza este de aproximativ 100.000 de ori mai mare decât cea a unui avion comercial și reprezintă aproape 8% din viteza luminii, scrie The Guardian. S301 este și cea mai apropiată stea cunoscută de Sagittarius A*: în punctul cel mai apropiat al orbitei sale ajunge la o distanță de doar aproximativ 12 ori mai mare decât cea dintre Pământ și Soare.

„Ceea ce este special la această stea este că orbitează Sagittarius A* pe o orbită foarte strânsă, pe care o parcurge în doar 8,7 ani, și se apropie de gaura neagră până la numai 12 ori distanța dintre Pământ și Soare. Este ceva fără precedent”, a explicat Felix Mang, doctorand la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră din Garching, Germania, și autor al studiului.

Descoperirea, publicată în revista Nature, le-ar putea oferi oamenilor de știință o ocazie rară de a studia proprietățile fundamentale ale găurii negre din centrul Căii Lactee și mediul extrem din jurul acesteia.

Steaua ar putea ajuta la testarea teoriei lui Einstein

Potrivit teoriei relativității generale a lui Albert Einstein, o gaură neagră aflată în rotație „trage” după ea spațiul și timpul din apropiere, deformând orbitele obiectelor care se mișcă în jurul ei. Efectul poate fi observat mai ales în cazul obiectelor care trec foarte aproape de o gaură neagră ce se rotește rapid.

S301 ar putea fi candidatul ideal pentru o astfel de măsurătoare, deoarece are o orbită extrem de strânsă și foarte alungită.

„Pentru prima dată, am putea măsura efectiv și foarte direct rotația unei găuri negre masive, ceea ce ar reprezenta un test-cheie pentru teoria lui Einstein”, a declarat Dr. Stefan Gillessen, cercetător la Institutul Max Planck și coautor al studiului.

Până acum, oamenii de știință credeau că ar fi nevoie de urmărirea mișcărilor mai multor stele timp de câteva decenii pentru a putea estima viteza de rotație a Sagittarius A*. Cercetătorii au reușit însă să reconstituie orbita lui S301 până în 2017, iar următoarea apropiere maximă de gaura neagră va avea loc în 2031.

„Cu această stea sperăm să putem măsura, în următorii zece ani, rotația găurii negre”, a spus Mang.

Nu va fi „înghițită” de gaura neagră

Observațiile au fost realizate cu ajutorul interferometrului Very Large Telescope al Observatorului European Austral, aflat la Observatorul Paranal din Chile. Sistemul combină lumina provenită de la patru telescoape cu oglinzi de câte opt metri.

Deși S301 trece extrem de aproape de Sagittarius A*, astronomii nu se așteaptă ca steaua să traverseze orizontul evenimentelor, limita dincolo de care nimic nu mai poate scăpa dintr-o gaură neagră.

„Găurile negre sunt percepute ca niște aspiratoare cosmice care înghit tot ce pot prinde. Dar este pur și simplu un obiect foarte masiv. Nu este cu mult diferit de ceva care orbitează Soarele, iar steaua va rămâne pe această orbită”, a explicat Felix Mang.

Dr. Ziri Younsi, astrofizician la University College London, care nu a participat la observații, consideră descoperirea extrem de importantă.

„Este foarte interesant pentru că acest obiect ajunge incredibil de aproape de Sagittarius A* și se deplasează, la viteza maximă, cu aproximativ 8% din viteza luminii, ceea ce este nebunesc”, a spus el.

Potrivit cercetătorului, dacă orbita lui S301 va permite măsurarea rotației găurii negre din centrul galaxiei, descoperirea ar putea schimba semnificativ modul în care oamenii de știință înțeleg evoluția Căii Lactee.