Descoperirea făcută de un istoric în notiţele lui Galileo Galilei

Notițele lui Galileo Galilei au fost redescoperite de istoricul Ivan Malara la Biblioteca Națională Centrală din Florența. Sursa foto: Getty Images

Istoricul Ivan Malara de la Universitatea din Milano, Italia, a descoperit că Galileo Galilei a studiat și și-a lăsat amprenta asupra unui text fundamental de astronomie. Părintele științei moderne a studiat în profunzime viziunea geocentrică, conform căreia Pământul este centrul fix și imobil al Universului, în jurul căruia se rotesc Soarele, Luna, planetele și stelele, dar pe care a respins-o ulterior pentru a îmbrățișa teoria copernicană.

Notițele lui Galileo Galilei, adică note, rezumate, note marginale și chiar şi un text olograf, au fost redescoperite de istoricul Ivan Malara de la Universitatea din Milano la Biblioteca Națională Centrală din Florența, unde a răsfoit pagină cu pagină șapte exemplare tipărite din secolul al XVI-lea ale celui mai influent text de astronomie al lumii antice, Almagestul, în care Claudius Ptolemeu, un matematician din secolul al II-lea, și-a descris viziunea asupra unui Cosmos centrat pe Pământ. Descoperirea, descrisă pe site-ul revistei „Science” şi preluată de publicaţia La Stampa, va fi publicată în „Journal for the History of Astronomy” și contribuie la oferirea unei imagini mai complete a omului de știință toscan: un savant sârguincios care și-a construit cunoștințele pas cu pas, consultând toate textele disponibile, înainte de a îmbrățișa viziunea heliocentrică copernicană.

Exemplarul Almagestului care conținea notițele lui Galileo, păstrat în colecția Magliabechiano, face parte dintr-un proiect ambițios care realiza „recensământul” tuturor exemplarelor tipărite nu doar în Italia, ci și în întreaga Europă, închizând astfel cercul asupra unor aspecte controversate ale călătoriei intelectuale a celebrului om de știință.

Răsfoind paginile Almagestului, Malara a observat pentru prima dată că cineva transcrisese Psalmul 145 pe o pagină goală a volumului, cu un scris de mână care amintea de cel al lui Galileo. Pe măsură ce a continuat să răsfoiască, istoricul universitar milanez a găsit și o serie de notițe scrise de aceeași mână. La o examinare mai atentă a notițelor marginale dense din carte, suspiciunile sale au crescut. Astfel, așa cum se relatează în „Science”, Malara s-a convins treptat că notițele erau scrise chiar de mâna astronomului.

Pentru a-și confirma convingerea, Malara a contactat apoi mai mulți dintre cei mai importanți cercetători italieni ai lui Galileo. Printre aceștia, Michele Camerota, profesor la Universitatea din Cagliari, a declarat pentru „Science”: „Consider atribuirea notițelor marginale lui Galileo absolut sigură”. Și alți specialiști în grafologie afiliați Muzeului Galileo și Bibliotecii Naționale Centrale au susținut această opinie.

În plus, potrivit lui Malara, comentariile critice ale anotatorului la adresa mai multor idei ale lui Ptolemeu seamănă cu pasaje din operele lui Galileo din aceeași perioadă. Este, de fapt, singura primă ediție a Almagestului pe care Malara a văzut-o vreodată cu o referință biblică, în timp ce într-o altă ediție a Almagestului din secolul al XVI-lea, păstrată tot la Florența, a găsit o notă anonimă care afirma că „Galileo, înainte de a-l studia pe Ptolemeu, a înălțat o rugăciune către Dumnezeu”.

Mai mult, o scrisoare din 1673 scrisă de un matematician, Alessandro Marchetti, afirma, de asemenea, că Galileo se ruga de fiecare dată când se așeza să citească Almagestul. Notițele lui Galileo, scrise probabil în jurul anului 1590, cu aproximativ două decenii înainte de observațiile sale telescopice revoluționare ale Lunii și ale lui Jupiter, „vorbesc” despre un tânăr savant care analiza critic opera lui Ptolemeu. Și acestea implică, susține Malara, că Galileo a contrazis în cele din urmă cosmosul ptolemeic pentru că s-a convins că un sistem heliocentric ar satisface mai bine logica matematică.