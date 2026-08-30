Două epave antice, de peste 2.000 de ani, au fost descoperite în Marea Mediterană. Transportau sute de vase din ceramică

Aproximativ 600 până la 650 de amfore comerciale cu fund ascuțit, datând de la sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al IV-lea î.Hr., au fost găsite alături de rămășițele navei, potrivit ministerului.

O amforă este un vas mare, oval sau sferic, cu două toarte, care era folosit în antichitate pentru a păstra și transporta vinul, untdelemnul, grânele sau alte alimente.

Printre sutele de amfore găsite, arheologii au reușit să identifice cel puțin trei tipuri diferite de amfore comerciale cu fund ascuțit: Mende, Peparethos și Solokha 2.

Amforele Mende sunt realizate dintr-o argilă ușoară, cu gâtul bine definit, și au fost realizate în orașul grecesc antic cu același nume, situat pe coasta de vest a peninsulei Pallene.