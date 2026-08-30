Două epave antice, de peste 2.000 de ani, au fost descoperite în Marea Mediterană. Transportau sute de vase din ceramică

Două epave antice au fost descoperite în adâncurile Mediteranei în ultimele săptămâni, oferind informații despre rutele comerciale folosite în antichitate. La sfârșitul lunii iulie, epava unei nave de marfă antice a fost localizată lângă insula Andros de către oficiali ai unității de Antichități Subacvatice a Ministerului Culturii din Grecia. Nava, descoperită la o adâncime de 39 până la 44 de metri, a fost găsită pe baza raportului unei persoane care a alertat autoritățile grecești cu privire la prezența unor artefacte arheologice în zonă, scrie The Jerusalem Post.
Aproximativ 600 până la 650 de amfore comerciale cu fund ascuțit, datând de la sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al IV-lea î.Hr., au fost găsite alături de rămășițele navei, potrivit ministerului.
O amforă este un vas mare, oval sau sferic, cu două toarte, care era folosit în antichitate pentru a păstra și transporta vinul, untdelemnul, grânele sau alte alimente.
Printre sutele de amfore găsite, arheologii au reușit să identifice cel puțin trei tipuri diferite de amfore comerciale cu fund ascuțit: Mende, Peparethos și Solokha 2.
Amforele Mende sunt realizate dintr-o argilă ușoară, cu gâtul bine definit, și au fost realizate în orașul grecesc antic cu același nume, situat pe coasta de vest a peninsulei Pallene.
Amforele Peparethos, fabricate pe insula Skopelos, au o margine rotunjită și o formă mai rotunjită.
Solokha 2, referindu-se la o movilă funerară scitică din Ucraina, ar putea indica rute comerciale internaționale antice care legau Marea Neagră de Grecia.
Câte o amforă din fiecare tip a fost atent selectată ca eșantion de cercetare. O secțiune dintr-o ancoră de plumb a fost și ea descoperită, împreună cu un număr mic de pietre care ar fi putut face parte din balastul navei.
O epavă romană veche de peste 2.000 de ani
La începutul lunii august, Ministerul Culturii din Italia a anunțat că o epavă de 2.100 de ani, din epoca romană, a fost descoperită în largul coastei orașului Mazara del Vallo din Sicilia.
Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a numit descoperirea „una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani”.
Scoperto al largo di Mazara del Vallo un relitto romano del II-I sec a.C., con centinaia di anfore.— Ministero della Cultura (@MiC_Italia) August 8, 2026
«Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni», dichiara il Min Giuli, congratulandosi con @_Carabinieri_ Nucleo TPC e SopMare della Regione Sicilia pic.twitter.com/H1JbfX8MzF
Pescarul subacvatic Giacomo De Mola, care a descoperit pentru prima dată nava cu un sonar, la aproximativ trei mile marine în largul coastei Siciliei, a descris momentul uluitor în care a observat epava.
„Vizibilitatea nu era cea mai bună. M-am apropiat. Și inima mi s-a oprit. Nu era o piatră. Sub mine era un câmp imens de amfore. Sute de amfore care au rămas pe fundul mării mai bine de 2.000 de ani. O navă romană adormită în liniștea Mediteranei”, a explicat el.
Anunțându-și colegul pescar despre descoperire, cei doi au alertat imediat Superintendența Regională Siciliană pentru Marină.
Epava a fost găsită la o adâncime de aproximativ 46 de metri, cu sute de amfore de tip Dressel 1A îngropate pe fundul mării din jur, împreună cu două ancore de plumb și o altă structură realizată din același material.
Mola a remarcat că, pe lângă amforele Dressel 1A, au fost găsite și amfore Lamboglia 2, amfore nord-africane și amfore neo-punice.
De asemenea, a fost efectuată o scanare 3D a epavei.
„Marea nu încetează niciodată să ne surprindă. De data aceasta, nu am găsit doar o epavă. Am găsit o bucată din istoria noastră”, a mai spus Mola.