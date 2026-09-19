Primul test pe orbită pentru costumul spațial european. Prototipul mai are nevoie de îmbunătățiri

EuroSuit a fost lansat la bordul misiunii SpaceX CRS-34 Cargo Dragon / Sursă foto: X

Prototipul costumului spaţial european, EuroSuit, de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) mai necesită unele îmbunătăţiri după ce astronautul Sophie Adenot, de la Agenţia Spaţială Europeană (ESA), l-a testat pe orbită, transmite vineri Space.com, citat de Agerpres.

EuroSuit a fost lansat la bordul misiunii SpaceX CRS-34 Cargo Dragon, care a decolat pe 15 mai şi a andocat la ISS aproximativ două zile mai târziu alături de aproape 2.950 de kilograme de provizii şi echipamente.

Sophie Adenot a ajuns pe ISS cu trei luni mai devreme, în februarie, ca membru al misiunii SpaceX Crew-12. Timpul petrecut de astronauţi în acest costum le-a oferit inginerilor europeni primul feedback cu privire la prototip, iar Sophie Adenot nu i-a acordat cinci stele.

??✨ """ In 2026, European Space Agency (ESA) astronaut Sophie Adenot will wear the first intra-vehicular activity (IVA) space suit prototype, called the EuroSuit. Designed to improve comfort and safety during launch and landing, the EuroSuit can be put on or taken off in under two minutes. """ — Andreas Klinger ? (@andreasklinger) November 15, 2025

„Cred că mai sunt multe puncte care vor fi îmbunătăţite în viitor", a declarat Adenot pentru Space.com pe 16 septembrie, în timpul unei convorbiri cu reporterii care au prezentat în avanpremieră revenirea iminentă a misiunii Crew-12 pe Pământ. "Aşteptăm cu nerăbdare paşii următori".

Costumul EuroSuit a fost dezvoltat de Agenţia Spaţială Franceză (CNES), Institutul de Medicină şi Fiziologie Spaţială (MEDES), compania de sisteme de zbor spaţial Spartan Space şi marca de îmbrăcăminte sport Decathlon.

Costumul EuroSuit nu este conceput pentru ieşiri în spaţiu, fiin destinat exclusiv utilizării în interiorul unei nave spaţiale în timpul celor mai critice faze ale zborului, în special lansarea şi aterizarea, similar costumelor spaţiale alb-negru purtate de astronauţii care se lansează la bordul navei spaţiale Crew Dragon a companiei SpaceX.

Una dintre cele mai mari inovaţii ale costumului se presupune a fi uşurinţa sa în utilizare. Costumul EuroSuit este conceput pentru ca astronauţii să îl poată îmbrăca fără a avea nevoie de ajutorul unui alt membru al echipajului, în mai puţin de două minute.

Acesta ar fi un mare avantaj în situaţiile de urgenţă când astronauţii ar putea avea nevoie să îşi îmbrace rapid costumele - de exemplu, pentru a remedia o scurgere de presiune a unei nave spaţiale sau pentru a evacua staţia spaţială.

Testele desfăşurate de Adenot s-au concentrat pe ergonomia costumului, mai degrabă decât pe performanţa completă de susţinere a vieţii. Ea a fost însărcinată să îmbrace şi să dezbrace costumul şi să-i evalueze dexteritatea prin manipularea obiectelor mici şi a ecranului tactil al unei tablete.

EuroSuit se încadrează într-un efort european mai amplu de a construi capabilităţi mai independente în spaţiu. CNES afirmă că proiectul reflectă ambiţia Europei de a fi mai autonomă în zborurile spaţiale umane, agenţia spaţială franceză concentrându-se în special pe costumele intravehiculare.

„Bazându-ne pe expertiza excepţională a partenerilor noştri, suntem pregătiţi să livrăm acest tip de costum atunci când va veni momentul", declara Sebastien Barde, director adjunct CNES pentru explorare şi zboruri spaţiale umane, într-un comunicat de anul trecut.

Proiectul este coordonat de CNES, care a reunit expertiza în domeniul aerospaţial, medical şi al îmbrăcămintei sport care a contribuit la dezvoltarea EuroSuit.

Spartan Space, contractorul principal al costumului, a creat designul general, MEDES contribuind cu sisteme de biomonitorizare pentru urmărirea semnelor vitale ale astronauţilor şi a altor date. Decathlon a adus o perspectivă ergonomică asupra textilelor destinate mediilor extreme.

Feedback-ul obţinut în urma testelor desfăşurate de Adenot pe ISS va ajuta tehnicienii EuroSuit să ofere o arhitectură mai bine documentată, care va include sisteme cheie precum presurizarea, controlul atmosferic şi comunicaţiile necesare pentru designul final.

"Acest EuroSuit se află chiar la prima etapă a dezvoltării sale", a spus Adenot. "Totul în proiectarea sistemelor spaţiale merge incremental. Aş spune că acum suntem chiar la începutul călătoriei sale", a adăugat ea.