Drumul spre Marte trece prin Scoția: NASA caută viață extraterestră în faleze vechi de miliarde de ani

2 minute de citit Publicat la 15:54 03 Oct 2026 Modificat la 15:55 03 Oct 2026

sursa foto: NASA

Oamenii de știință de la NASA studiază roci din Highlands-ul scoțian pentru a afla dacă a existat cândva viață pe Marte, scrie BBC.

Anul trecut, agenția spațială americană a anunțat că roverul Perseverance a găsit posibile biosemnături, adică urme pe roci care ar fi putut fi lăsate de microbi străvechi.

În această vară, cercetătorii au prelevat probe dintr-o formațiune geologică numită Stoer, din zona localității Clachtoll, în regiunea Assynt, din nord-vestul Highlands-ului.

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Potrivit NASA, rocile din zonă s-au format în medii comparabile cu lacurile și râurile străvechi de pe Marte. În plus, ele ar putea păstra dovezi ale vieții microbiene de acum 1,2 miliarde de ani.

Clachtoll este o mică comunitate de fermieri de pe coasta comitatului Sutherland, la aproximativ 160 de kilometri nord de Inverness. Este o destinație populară pe traseul turistic North Coast 500.

Expediția de cercetare a fost condusă de Goddard Instrument Field Team de la NASA, o echipă specializată în studierea mediilor extreme de pe Pământ. Printre participanți s-au numărat și experți de la universitățile din Glasgow și Cambridge.

Cercetătorii au luat probe de rocă din faleze, pentru analize ulterioare.

„Deși Marte este uscată astăzi, peisajul marțian, la fel ca cel al planetei noastre, a fost modelat de o istorie străveche a apei curgătoare”, a transmis NASA. „Ambele lumi au zone stratificate de argilite și siltite bogate în minerale argiloase. Să învățăm cum apar semnele vieții străvechi în rocile de pe Pământ, precum aceste faleze scoțiene, ne poate ajuta să înțelegem povestea locuibilității și potențialul ca biosemnăturile să fie păstrate și detectate pe Marte”.

Nu este prima dată când geologia străveche a Scoției îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă cum ar fi putut exista viață pe Marte.

Anul trecut, o echipă a Universității St Andrews a testat la Lower Diabaig, în Torridon, tehnologia care va fi folosită în căutarea dovezilor de viață pe Marte.

Rocile din zonă au miliarde de ani și seamănă cu cele găsite pe Planeta Roșie.

În urmă cu opt ani, roverul Curiosity al NASA a explorat o zonă a planetei care poartă numele Torridon.

NASA a dat formațiunilor și zonelor geologice de pe Marte nume de locuri de pe Pământ.

Mai multe dintre ele au fost luate din Scoția. Pe lângă Torridon, pe Marte există și Siccar Point, Muck, Wick, Sandwick și Holyrood.

NASA a ales numele Torridon datorită Supergrupului Torridonian, o formațiune geologică din nord-vestul Highlands-ului care conține unele dintre cele mai vechi dovezi de viață din rocile Regatului Unit.

În 2012, localitatea Glenelg a organizat o sărbătoare după ce un loc de pe Marte a primit numele micii comunități din Highlands.