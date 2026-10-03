Un fir de păr găsit într-o Biblie veche, cheia unui mister de 200 de ani despre Thomas Jefferson. Ce legătură avea cu Sally Hemings

Portretul lui Thomas Jefferson. Sursă foto: Getty Images

Un fir de păr roșcat-blond descoperit în 2011 între paginile unei Biblii care i-a aparținut lui Thomas Jefferson a dus la o investigație genetică care a durat mai bine de un deceniu. Potrivit cercetătorilor, analiza ADN oferă cele mai solide dovezi de până acum că fostul președinte american a avut copii cu Sally Hemings, o femeie înrobită care făcea parte din gospodăria sa, potrivit CNN.

Firul de păr a fost descoperit de angajații Muzeului Național de Istorie Americană al Smithsonian, într-o Biblie. Mai departe, cercetătorii au suspectat că firul de păr i-ar putea aparține Jefferson, ceea ce a dus la o amplă analiză genetică.

Timp de mulți ani, cercetătorii au reconstituit fragmente de ADN și au comparat materialul genetic din firul de păr cu probe confirmate de ADN provenite de la Jefferson și păstrate în colecțiile Smithsonian.

Ce arată rezultatele

Astfel, cercetătorii au analizat descendenții lui Jefferson și ai soției sale, Martha, ai fratelui său, Randolph, precum și ai doi dintre fiii lui Sally Hemings, Eston și Madison. Hemings a avut patru copii care au ajuns la maturitate, însă doar Eston și Madison l-au indicat pe Jefferson drept tatăl lor.

Rezultatele indică o probabilitate de 99,96% ca Thomas Jefferson să fi fost tatăl a cel puțin unuia dintre copiii lui Sally Hemings.

De altfel, subiectul relației dintre Jefferson și Hemings a fost discutat de istorici timp de mulți ani.

Noile rezultate sunt însă prezentate drept cele mai convingătoare dovezi genetice de până acum.

Investigația a fost introdusă în cartea „History by a Hair: Thomas Jefferson, Sally Hemings & Solving a 200-Year-Old Mystery”, scrisă de Richard Kurin, cercetător al Smithsonian și ambasador al instituției, și publicată în data de 22 septembrie.

De la zvon la confirmare

Zvonurile despre relația sexuală a lui Jefferson cu Hemings - care era cu 30 de ani mai tânără decât el și soră vitregă a soției sale - au fost discutate mai bine de 200 de ani.

Totul a pornit de la informațiile apărute ulterior în ziare. De altfel, mai târziu au apărut și anumite documente care corelau sarcinile lui Hemings cu prezența lui Jefferson la reședința sa de pe plantația Monticello din Virginia.

În anul 1902, un articol publicat în ziarul „Richmond Recorder” afirma că „nu există niciun locuitor din vecinătatea orașului Charlottesville care să nu creadă povestea” referitoare la faptul că Jefferson ar fi avut copii cu Hemings.

Deși concluziile studiului lui Foster din 1998 nu au fost acceptate în mod universal, acele dovezi genetice au fost suficient de convingătoare pentru ca Fundația Thomas Jefferson să emită, doi ani mai târziu, o declarație în care recunoștea „probabilitatea puternică ca Thomas Jefferson și Sally Hemings să fi avut o relație de-a lungul timpului care a dus la nașterea unuia, și poate a tuturor, copiilor cunoscuți ai lui Sally Hemings”.

Cercetătorul Richard Kurin a declarat că eliminarea definitivă a acestei incertitudini a constituit o motivație suficientă pentru ca elși ceilalți cercetători să continue cercetările timp de mai bine de un deceniu, în ciuda dezamăgirii inițiale că firul de păr găsit în Biblie nu îi aparținea lui Thomas Jefferson.

„Ajunseserăm într-un impas, dar oamenii de știință caută întotdeauna alternative.

Cred că am fost impulsionați în continuare de curiozitatea științifică și istorică”, a mai adăugat acesta.

Kurin este și autor principal al unei lucrări științifice care descrie metodele folosite pentru a stabili legătura genetică dintre Jefferson și descendenții familiei Hemings.