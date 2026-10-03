Orionidele 2026. A început ploaia de stele. Când atinge punctul maxim

Orionidele ating punctul maxim în noaptea de 21 spre 22 octombrie. Foto: Getty Images

Cerul de toamnă aduce una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori ale anului. Orionidele 2026 au început pe 2 octombrie și vor putea fi observate până la începutul lunii noiembrie, însă punctul maxim pentru cei care vor să vadă cât mai multe stele căzătoare va fi în noaptea de 21 spre 22 octombrie.

Fenomenul este legat de una dintre cele mai cunoscute comete din Sistemul Solar, cometa Halley, iar meteorii pot fi observați fără telescop sau binoclu. În condiții ideale, departe de luminile orașelor, pot fi văzuți aproximativ 10-20 de meteori pe oră în perioada de maxim, scrie Earthsky.

Ploaia de stele Orionide a început pe 2 octombrie 2026

Orionidele sunt active în perioada 2 octombrie - 7 noiembrie 2026, astfel că fenomenul poate fi observat timp de mai multe săptămâni. Activitatea crește treptat până în apropierea maximului din a doua jumătate a lunii octombrie. NASA confirmă pentru 2026 intervalul 2 octombrie - 7 noiembrie și indică noaptea de 21 spre 22 octombrie drept perioada de maxim.

Cei mai mulți meteori nu apar însă exact în același punct al cerului. Ei par să pornească din zona constelației Orion, de unde vine și numele fenomenului, dar pot traversa aproape orice regiune a bolții cerești.

Pentru observarea lor nu este nevoie de echipament special. Cele mai bune condiții sunt într-un loc cât mai întunecat, departe de iluminatul stradal și de clădirile puternic luminate. Este recomandat ca ochii să aibă aproximativ 15-20 de minute pentru a se obișnui cu întunericul.

În 2026, lumina Lunii va reprezenta însă un mic dezavantaj. În perioada maximului, Luna va fi aproape plină și va lumina cerul în prima parte a nopții. Ea va apune cu câteva ore înainte de răsărit, astfel că orele de dinaintea zorilor sunt cele mai favorabile pentru observarea Orionidelor.

Punctul maxim este atins pe 21-22 octombrie

Orionidele 2026 ating punctul maxim în noaptea de 21 spre 22 octombrie, iar perioada din jurul acestei date oferă cele mai bune șanse de a vedea meteori.

Conform datelor astronomice pentru 2026, momentul maxim este estimat în jurul datei de 21 octombrie, însă activitatea Orionidelor are un maxim mai larg, întins pe mai multe nopți. Asta înseamnă că vânătoarea de stele căzătoare nu este limitată doar la noaptea de 21 spre 22 octombrie. Șanse bune pot exista și în nopțile din apropierea maximului.

În condiții ideale, rata poate ajunge la 10-20 de meteori pe oră. Numărul real observat depinde însă de cât de întunecat este cerul, de poziția radiantului, de lumina Lunii și de condițiile meteo.

Pentru cei care vor să urmărească fenomenul, cea mai bună perioadă este după miezul nopții și până înainte de răsăritul Soarelui. Nu este nevoie să privești neapărat direct spre Orion. O zonă cât mai largă de cer liber oferă șanse mai mari de a surprinde un meteor.

Orionidele sunt cunoscute și pentru viteza foarte mare cu care intră particulele în atmosfera Pământului. Acestea se deplasează cu aproximativ 66 de kilometri pe secundă, ceea ce poate produce dâre luminoase foarte rapide. Unele dintre ele lasă în urmă pentru câteva secunde urme luminoase persistente.

Cum se formează Orionidele

Orionidele sunt produse de particule de praf și resturi lăsate în urmă de cometa Halley în timpul trecerilor sale prin Sistemul Solar. Cometa are nevoie de aproximativ 76 de ani pentru a face o orbită completă în jurul Soarelui și a fost observată ultima dată de pe Pământ în 1986. Următoarea revenire este așteptată în 2061.

Pe măsură ce cometa se deplasează, pierde particule de material. Acestea rămân pe traseul său, iar Pământul trece în fiecare an printr-o parte a acestei regiuni de resturi.

Când particulele pătrund în atmosfera terestră cu viteză foarte mare, se încălzesc și produc dârele luminoase pe care le vedem de pe Pământ sub forma unor „stele căzătoare”. Cele mai multe dintre aceste particule sunt foarte mici și ard în atmosferă înainte de a ajunge la sol.

Așadar, dacă vreți să urmăriți Orionidele în această toamnă, cea mai simplă variantă este să alegeți un loc întunecat, cu o vedere cât mai largă asupra cerului, să lăsați ochii să se adapteze la întuneric și să aveți răbdare. Nu aveți nevoie de telescop sau binoclu pentru a vedea meteorii.