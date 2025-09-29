20 de stele căzătoare pe oră, în octombrie. Când și cum să vezi ploaia de meteori Orionide

Una dintre cele mai așteptate ploi de meteori ale anului, Orionidele, este pe cale să atingă apogeul. Spectacolul nocturn va atinge punctul maxim în curând, trimițând zeci de meteori rapizi și luminoși care vor străbate cerul nopții. Cunoscută sub numele de ploaia de meteori Orionide, această apariție anuală a început deja, potrivit unui ghid detaliat publicat de EarthSky.org. Cu până la 20 de meteori pe oră așteptați în condiții optime, evenimentul din acest an promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase și mai ușor de observat din sezon.

Deși cometa Halley nu va reveni în apropierea Pământului până în 2061, resturile pe care le-a lăsat în urma sa în timpul trecerilor anterioare continuă să interacționeze cu planeta noastră în fiecare octombrie. În fiecare an, Pământul traversează acest traseu vechi, dând naștere Orionidelor, o ploaie de meteori renumită pentru viteza și persistența ei.

Deplasându-se cu aproximativ 66 km pe secundă, meteoriții Orionidelor se numără printre cei mai rapizi observați vreodată. Intrarea lor rapidă în atmosferă creează adesea dâre luminoase numite „trains”, unele dintre ele persistând câteva secunde. Ocazional, un meteor deosebit de strălucitor, sau o „minge de foc”, poate traversa cerul și se poate fragmenta în cădere.

Interesant este că Halley este responsabilă de mai mult decât o singură ploaie de meteori. Pe lângă Orionide, cometa generează și ploaia Eta Aquaride din luna mai, când Pământul trece printr-o altă parte a traiectoriei sale de resturi.

Datele de vârf și condițiile de observare în 2025

Ploaia de meteori Orionide va fi activă până la 12 noiembrie, însă specialiștii estimează că activitatea maximă va avea loc în diminețile zilelor de 21-23 octombrie. Potrivit EarthSky, vârful este prognozat pentru 21 octombrie, la ora 00:00 UTC, în timp ce Societatea Americană de Meteori susține că noaptea de 22 spre 23 octombrie ar putea oferi cel mai bun spectacol.

Condițiile de observare sunt excelente în acest an, o lună nouă având loc pe 21 octombrie, la ora 12:25 UTC. Cu puțină sau chiar deloc lumină lunară care să afecteze vizibilitatea, observatorii din zone cu cer întunecat pot vedea între 10 și 20 de meteori pe oră în timpul vârfului.

„Radiantul”, punctul din cer din care par să provină meteoriții, se află aproape de binecunoscuta constelație Orion, mai exact la nord de steaua roșie strălucitoare Betelgeuse. Deși meteoriții par să vină din această zonă, ei pot apărea în orice parte a cerului. Specialiștii recomandă să nu priviți direct spre radiant, ci puțin în lateral, unde dârele sunt mai lungi și mai vizibile.

Cum și unde să vezi Orionidele

Pentru cele mai bune șanse de a vedea spectacolul Orionidelor, ieșiți afară în orele dinaintea răsăritului, când radiantul se află sus deasupra orizontului sud-estic. Intervalul dintre miezul nopții și zori oferă, de obicei, cele mai multe apariții.

Experții recomandă să vă acordați cel puțin 30 de minute pentru ca ochii să se adapteze la întuneric. O lanternă cu lumină roșie, o băutură caldă și un scaun confortabil pot face experiența mai plăcută, mai ales în nopțile reci de octombrie. Cu cât zona este mai întunecată, cu atât sunt mai mari șansele de a vedea meteori mai slabi.

În prezent, cometa se află în cel mai îndepărtat punct al său față de Soare, în apropierea constelației Hydra, și este mult prea slabă pentru a fi vizibilă. Totuși, moștenirea sa rămâne vizibilă în fiecare octombrie, când fragmentele din nucleul său înghețat pictează arcuri luminoase pe cerul nopții.