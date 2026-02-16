Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă și de unde se vede

Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”.

Deși eclipsele totale atrag de obicei turiști din întreaga lume, de această dată spectacolul are loc într-una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei.

Cum se produce eclipsa inelară de Soare din 17 februarie

O eclipsă inelară apare atunci când Luna trece prin fața Soarelui, dar nu îl acoperă complet. Asta se întâmplă când satelitul natural al Pământului se află prea departe de noi, în punctul numit apogeu, iar diametrul său aparent este ușor mai mic decât cel al Soarelui.

În aceste condiții, rămâne vizibil un cerc luminos în jurul Lunii, așa-numitul „inel de foc”.

Pe 17 februarie, umbra Lunii va atinge Pământul la ora 09:58 (ora universală), în apropierea extremității sudice a Americii de Sud. Faza inelară începe la 11:43 UT deasupra Antarcticii, iar momentul maxim are loc la 12:11 UT, cu o durată de aproximativ 2 minute și 20 de secunde. Ultimele faze parțiale se încheie în jurul orei 14:28 UT, deasupra Oceanului Indian.

Din ce zone ale globului se vede inelul de foc

Singurul continent unde „inelul de foc” se va vedea este Antarctica. Două stații de cercetare se află direct pe traiectorie: stația Concordia a Agenției Spațiale Europene și stația rusească Mirny. Fiind vară în Antarctica, există șanse reale ca cercetătorii aflați acolo să surprindă fenomenul în condiții favorabile.

În restul lumii, eclipsa va fi doar parțială. Sudul Americii de Sud (inclusiv Țara de Foc), sudul Africii și Madagascar vor vedea Soarele acoperit într-un procent redus. La Cape Town, fenomenul va fi de aproximativ 5%, iar în sud-estul Madagascarului poate ajunge la circa 40%.

Indiferent dacă eclipsa este inelară sau parțială, observarea trebuie făcută numai cu ochelari speciali certificați ISO 12312-2 sau cu filtre solare dedicate.

Următoarea eclipsă de Soare are loc în august

Sezonul actual de eclipse nu se oprește aici. Pe 3 martie 2026 va avea loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă din America, regiunea Pacificului și estul Asiei.

Al doilea sezon de eclipse din 2026 începe în luna august. Pe 28 august va avea loc o eclipsă parțială de Lună, iar pe 12 august 2026 cerul va oferi unul dintre cele mai așteptate fenomene astronomice ale anului: o eclipsă totală de Soare, cu banda de totalitate traversând Groenlanda, Islanda, Atlanticul de Nord și nordul Spaniei.