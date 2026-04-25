Arheologii au descoperit un templu egiptean perfect circular. La ce era folosit edificiul religios neobișnuit

Construcția are în centru un bazin circular uriaș, cu un diametru de aproximativ 35 de metri. Foto: FB / Ministry of Tourism and Antiquities

Descoperire importantă în Egipt: arheologii au scos la lumină rămășițele unui templu dedicat unui zeu local, într-un sit antic din nordul Peninsulei Sinai. Descoperirea vine după mai bine de șase ani de săpături și schimbă ceea ce se știa până acum despre rolul orașului în lumea veche. Anunțul a fost făcut de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt.

Descoperirea a fost făcută la Tell el-Farama, în situl orașului antic Pelusium, aflat în nordul Peninsulei Sinai, la marginea estică a Deltei Nilului. Datorită poziției sale, aproape de gura fluviului, orașul a avut un rol strategic: în vremea faraonilor a fost fortăreață, iar mai târziu, în perioada romană, a devenit un punct important pentru taxe și comerț. Nu este prima descoperire importantă din zonă. În 2022, aici a fost găsit și un templu dedicat lui Zeus, scrie și Live Science.

Tot aici, o echipă egipteană a identificat ruinele unui edificiu religios neobișnuit, dedicat zeului „Pelusius”. Oficialii din domeniul culturii spun că descoperirea confirmă importanța strategică și istorică a regiunii și arată că zona mai ascunde încă multe secrete.

› Vezi galeria foto ‹

Specialiștii susțin că acest templu este deosebit pentru că îmbină mai multe stiluri arhitecturale, egiptean, elenistic și roman, semn că orașul era un punct important de întâlnire între culturi și idei.

Construcția are în centru un bazin circular uriaș, cu un diametru de aproximativ 35 de metri, care era alimentat cu apă dintr-un braț al Nilului. Apa, încărcată cu mâl, avea o semnificație simbolică legată de zeul Pelusius, al cărui nume provine dintr-un cuvânt grecesc ce înseamnă „noroi”.

Publicată de ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ pe Joi, 9 aprilie 2026

În jurul bazinului exista un sistem de canale pentru circulația apei, iar în mijloc se afla, cel mai probabil, o platformă pe care era amplasată statuia zeului. Cercetările arată că acest loc a fost folosit timp de câteva sute de ani, din secolul al II-lea î.Hr. până în secolul al VI-lea d.Hr.

Interesant este că, la început, arheologii au crezut că au descoperit o clădire administrativă, asemănătoare unui senat. Abia după ce au continuat săpăturile și au analizat mai atent structura, au realizat că este, de fapt, un loc cu rol religios, legat de ritualuri care implicau apa.