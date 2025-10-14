Imagini din satelit dezvăluie că un punct slab în câmpul magnetic al Pământului crește rapid: "Se întâmplă ceva deosebit"

3 minute de citit Publicat la 20:34 14 Oct 2025 Modificat la 20:34 14 Oct 2025

Anomalia cu câmp magnetic slab se extinde în Atlanticul de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Hepta

Un "punct slab" în câmpul magnetic al Pământului se dezvoltă rapid în sudul Oceanului Atlantic, arată un nou studiu citat de presa internațională, bazat pe informații colectate de sateliți timp de peste un deceniu.

Câmpul magnetic care înconjoară Pământul protejează planeta de radiațiile cosmice și de particulele încărcate cu energie, care sunt expulzate de Soare.

Potrivit oamenilor de știință, câmpul magnetic terestru este generat de miezul exterior al Pământului.

Specialiștii Agenției Spațiale Europene, ESA, spun că "oceanul global de fier lichid topit" din acel strat al planetei creează, prin rotație, curenți electrici care, la rândul lor, generează câmpul magnetic.

Ce este "punctul slab" din Atlanticul de Sud

Punctul slab, cunoscut sub numele de Anomalia Atlanticului de Sud, a fost identificat pentru prima dată în secolul al XIX-lea.

Este poziționat la sud-est de America de Sud și la sud-vest de Africa.

În această zonă, câmpul magnetic al planetei scade. Sateliții care orbitează deasupra anomaliei sunt loviți de doze mai mari de radiații incidente, ceea ce le poate cauza probleme tehnice.

ESA a studiat anomalia timp de 11 ani, din 2014 până în 2025. Trei sateliți, cunoscuți drept Swarm (Roiul, n.r.), au măsurat cu precizie semnalele magnetice ale planetei în acea perioadă iar datele și studiul bazat pe ele au fost publicate în revista Science Direct.

În urma cercetărilor, s-a constatat că Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins cu o suprafață ce măsoară aproape jumătate din dimensiunea Europei continentale, adică aproximativ două milioane de mile pătrate.

În mini-galeria următoare poate fi văzută reprezentarea grafică a anomaliei în 2014 și 2025.

Viteza de expansiune a zonei cu câmp magnetic slab a crescut din 2020, potrivit ESA, diferite părți ale anomaliei schimbându-se în ritmuri specifice.

"Anomalia Atlanticului de Sud nu este doar un singur bloc. Se schimbă diferit spre Africa comparativ cu modificările din ​​apropierea Americii de Sud. Se întâmplă ceva deosebit în această regiune care face ca câmpul să slăbească într-un mod mai intens", precizează Chris Finlay, autorul principal al studiului și profesor de geomagnetism la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Finlay a adăugat că liniile de câmp magnetic emise din miez se reflectă înapoi. Nu este clar de ce se întâmplă acest lucru, dar el contribuie la accentuarea anomaliei.

Multiple anomalii ale câmpului magnetic al Terrei au fost detectate din spațiu

Sateliții ESA au descoperit și alte modificări ale câmpului magnetic al Pământului. În emisfera sudică, există o zonă în care acest câmp este deosebit de puternic. Alte două anomalii există în emisfera nordică: una în apropierea Canadei și una în zona Siberiei.

În ambele zone, câmpul magnetic este mai puternic decât restul regiunilor. Anomalia de lângă Canada s-a micșorat cu o suprafață de mărimea Indiei, în timp ce cea de deasupra Siberiei a crescut cu o suprafață de mărimea Groenlandei, a declarat ESA.

ESA a comunicat că sateliții săi vor continua să studieze câmpul magnetic al planetei în următorii ani.

"Sateliții sunt toți în bună stare și oferă date excelente, așa că sperăm să putem extinde această monitorizare dincolo de 2030, când minimul solar va permite perspective fără precedent asupra planetei noastre", a declarat Anja Stromme, responsabil al misiunii Swarm.