Imagini senzaționale cu Apusul Pământului, filmate cu telefonul de comandantul Artemis 2, Rise Wiseman

Comandantul navei Artemis 2, Reid Wiseman, a distribuit imagini video uimitoare cu "Apusul Pământului", când Terra dispare încet în spatele Lunii. Astronautul a filmat momentul pe 6 aprilie 2026, în timpul misiunii în spaţiu, când echipajul zbura în apropierea Lunii. Imaginilie spectaculoase au fost filmate cu un iPhone și un zoom de 8x prin fereastra capsulei Orion.

Videoclipul arată cum Pământul alunecă treptat în spatele marginii Lunii, lucru pe care astronauții îl numesc „brațul lunar”. Se pot vedea părți ale Pământului acoperite de nori învolburați, în special deasupra Australiei și Oceaniei, înainte ca acesta să dispară din vedere. În prim-plan, este vizibil și un crater de pe suprafața Lunii, ceea ce contribuie la amploarea momentului.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

"Este ca și cum ai privi un apus de soare pe plajă, dar din cel mai nefamiliar loc din Univers”, a postat Reid Wiseman pe X. S-a întâmplat când se aflau în cel mai îndepărtat punct de Pământ, la aproximativ 405.000 de kilometri distanță, stabilind un nou record de distanță pentru zborurile spațiale umane.

"Abia puteam vedea Luna prin fereastra trapei de andocare, dar iPhone-ul avea dimensiunea perfectă pentru a surprinde imaginea... aceasta este needitată, fără modificări, cu zoom 8x, comparabil cu ochiul uman. Vizionare plăcută”, a adăugat el.

În timp ce Wiseman a surprins momentul cu telefonul său pentru a-l reproduce pe cel văzut de ochiul uman, colega sa astronaută Christina Koch a folosit o cameră profesională cu un obiectiv telescopic pentru a realiza fotografii de înaltă rezoluție ale aceleiași scene, notează NDTV.

De remarcat este faptul că acest tip de imagine este incredibil de rară. Trecuse mai bine de 50 de ani de când oamenii mai văzuseră un astfel de peisaj de pe Pământ, încă din era Apollo. Echipajul l-a văzut în timp ce zbura pe partea îndepărtată a Lunii, de unde nu au putut vedea Pământul o parte din călătorie.