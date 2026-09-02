Își construia terasa și a găsit comoara arheologică: Un bărbat a descoperit în curte cel mai mare tezaur de argint viking din Danemarca

Cel mai mare tezaur de argint din Epoca Vikingilor descoperit în Danemarca. Sursa foto: Nordjyske Museer

Descoperire arheologică remarcabilă în Danemarca. În timp ce construia o terasă în curtea casei sale, un proprietar a găsit comoara vieții sale: peste 18,5 kilograme de argint vechi de aproximativ o mie de ani, îngropat în pământ. O analiză a arătat că este cel mai mare tezaur de argint din Epoca Vikingilor (793–1066) cunoscut până acum de cercetători în această țară, potrivit Live Science.

Tezaurul conține aproximativ 700 de obiecte din argint, printre care lingouri de argint, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, precum și un mic ciocan al lui Thor, un obiect interpretat adesea ca un simbol al protecției și un indiciu că proprietarul său credea în panteonul zeilor nordici.

Aproximativ 320 dintre obiecte se aflau într-un vas de lut, în timp ce restul erau împrăștiate în sol, în apropiere. Potrivit unui comunicat tradus, comoara este de aproape trei ori mai mare decât precedentul cel mai mare tezaur de argint din Epoca Vikingilor descoperit în Danemarca.

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Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune, un sistem de scriere folosit de populațiile din Scandinavia în timpul Epocii Vikingilor. Inscripția ar putea fi „hutu”, ceea ce ar putea reprezenta numele unei persoane sau un semn al proprietarului, potrivit declarației.

„Cea mai mare surpriză din viața mea”

Persoana, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a găsit tezaurul vechi de aproximativ 1.100 de ani în timp ce construia o terasă în comuna Rebild, în această primăvară. În mod neașteptat, aceasta a lovit ceva care a produs un sunet ciudat.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru o nouă terasă pavată, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a declarat persoana în comunicat.

Printre monede se numără doi penny de argint anglo-saxoni, bătuți în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân (care a domnit între anii 899 și 924), potrivit declarației. Acest lucru sugerează că tezaurul datează dintr-o perioadă a secolului al X-lea.

În tezaur se află și monede islamice, iar împreună cu cele anglo-saxone, acestea oferă dovezi că Danemarca din Epoca Vikingilor avea legături puternice cu vaste regiuni ale Europei, precum și cu teritorii îndepărtate din est, potrivit lui Torben Sarauw, manager pentru patrimoniu cultural la Muzeele din Iutlanda de Nord.

Există deja numeroase dovezi privind legăturile lumii islamice cu scandinavii în timpul Epocii Vikingilor, inclusiv o descoperire recentă care a arătat că penny-ii vikingi dintr-un tezaur găsit în Danemarca au fost realizați din monede islamice topite.

„Comoara nu este alcătuită doar din obiecte frumoase”

Noul tezaur oferă informații despre modul în care oamenii din Danemarca Epocii Vikingilor își puteau depozita, organiza și ascunde averile.

„Atunci când analizăm greutatea obiectelor din argint, comoara dezvăluie informații despre practicile economice din Epoca Vikingilor”, a spus Sarauw. „Comoara nu este alcătuită doar din obiecte frumoase. Majoritatea fac parte dintr-un sistem structurat de valori bazat pe greutate.”

De fapt, toate lingourile de argint și unele dintre brățări și fragmentele de argint pot fi grupate în categorii specifice de greutate. Acest lucru indică faptul că obiectele reprezentau o importantă rezervă de avere și nu o colecție întâmplătoare.

„Tezaurul arată atât de clar cum funcționa argintul ca avere și mijloc de plată în Epoca Vikingilor”, a adăugat Sarauw în declarație. „Este ca și cum ai găsi un seif din Epoca Vikingilor.”

Nu se știe de ce a fost îngropat tezaurul. Este posibil să fi fost ascuns în apropierea unei așezări vikinge, de-a lungul unui drum care nu mai există astăzi sau într-un loc mai izolat și secret, potrivit declarației.

Pentru a răspunde acestei întrebări ar fi necesare investigații arheologice ample, însă acestea sunt imposibile în zona dezvoltată în care a fost descoperit tezaurul.

Tezaurul este trimis acum pentru evaluare la Muzeul Național al Danemarcei.